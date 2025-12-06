Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Rumbo al Mundial 2026

Mundial 2026: el fixture completo con días y horarios

Este sábado la FIFA dio a conocer el fixture del Mundial 2026. La Selección argentina ya sabe cuándo debutará ante Argelia, por el Grupo J

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección aergentina que lidera Messi ya sabe cuándo debutará en el Mundial 2026.

La Selección aergentina que lidera Messi ya sabe cuándo debutará en el Mundial 2026.

Este sábado se conoció el fixture del Mundial 2026. La Selección argentina ya sabe cuándo debutará ante Argelia, por el Grupo J .

Se dio a conocer el cronograma de partidos de las 47 selecciones que participarán en la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

scaloni 2
Scaloni estuvo en el sorteo del Mundial 2026.

Scaloni estuvo en el sorteo del Mundial 2026.

Fixture Mundial 2026:

Grupo A

Fecha 1

  • México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México - Jueves 11/6 a las16
  • Corea del Sur vs. Europa D en el Estadio Guadalajara - Jueves 11/6 a las 23

Fecha 2

  • Europa D vs. Sudáfrica en el Atlanta Stadium - Jueves 18/6 a las 13
  • México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara - Jueves 18/6 a las 22

Fecha 3

Europa D vs. México en el Estadio Ciudad de México - Miércoles 24/6 a las 22

Sudáfrica vs. Corea del Sur en el Estadio Monterrey - Miércoles 24/6 a las 22

Grupo B

Fecha 1

  • Canadá vs. Europa A en el Toronto Stadium - Viernes 12/6 - 16.00hs
  • Qatar vs. Suiza en el San Francisco Bay Area Stadium - Sábado 13/6 a las 16

Fecha 2

  • Suiza vs. Europa A en el Los Angeles Stadium - Jueves 18/6 a las 16
  • Canadá vs. Qatar en el BC Place Vancouver - Jueves 18/6 a las 19

Fecha 3

  • Suiza vs. Canadá en el BC Place Vancouver - Miércoles 24/6 a las 16
  • Europa A vs. Qatar en el Seattle Stadium - Miércoles 24/6 a las 16

Grupo C

Fecha 1

  • Brasil vs. Marruecos en el Nueva Jersey Stadium - Sábado 13/6 a las 19
  • Haití vs. Escocia en el Boston Stadium - Sábado 13/6 a las 22

Fecha 2

  • Escocia vs. Marruecos en el Boston Stadium - Viernes 19/6 a las 19
  • Brasil vs. Haití en el Philadelphia Stadium - Viernes 19/6 a las 22

Fecha 3

  • Escocia vs. Brasil en el Miami Stadium - Miércoles 24/6 a las 19
  • Marruecos vs. Haití en el Atlanta Stadium - Miércoles 24/6 a las 19

Grupo D

Fecha 1

  • Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium - Viernes 12/6 a las 22
  • Australia vs. Europa C en el BC Place Vancouver - Sábado 13/6 a la 1

Fecha 2

  • Europa C vs. Paraguay en el San Francisco Bay Area Stadium - Viernes 19/6 a la 1
  • Estados Unidos vs. Australia en el Seattle Stadium - Viernes 19/6 a las 16

Fecha 3

  • Europa C vs. Estados Unidos en el Los Angeles Stadium - Jueves 25/6 a las 23
  • Paraguay vs. Australia en el San Francisco Bay Area Stadium - Jueves 25/6 -a las 23

Grupo E

Fecha 1

  • Alemania vs. Curazao en el Houston Stadium - Domingo 14/6 a las 14
  • Costa de Marfil vs. Ecuador en el Philadelphia Stadium - Domingo 14/6 a las 20

Fecha 2

  • Alemania vs. Costa de Marfil en el Toronto Stadium - Sábado 20/6 a las 17
  • Curazao vs. Ecuador en el Kansas City Stadium - Sábado 20/6 a las 21

Fecha 3

  • Ecuador vs. Alemania en el New Jersey Stadium - Jueves 25/6 a las 17
  • Curazao vs. Costa de Marfil en el Philadelphia Stadium - Jueves 25/6 a las 17

Grupo F

Fecha 1

  • Países Bajos vs. Japón en el Dallas Stadium - Domingo 14/6 a las 17
  • Europa B vs. Túnez en el Estadio Monterrey - Domingo 14/6 a las 23

Fecha 2

  • Japón vs. Túnez en el Estadio Monterrey - Sábado 20/6 a la 1
  • Países Bajos vs. Europa B en el Houston Stadium - Sábado 20/6 a las 14

Fecha 3

  • Túnez vs. Países Bajos en el Dallas Stadium - Jueves 25/6 a las 20
  • Japón vs. Europa B en el Kansas City Stadium - Jueves 25/6 a las 20

Grupo G

Fecha 1

  • Bélgica vs. Egipto en el Seattle Stadium - Lunes 15/6 a las 16
  • Irán vs. Nueva Zelanda en el Los Ángeles Stadium - Lunes 15/6 a las 22

Fecha 2

  • Bélgica vs. Irán en el Los Angeles Stadium - Domingo 21/6 a las 16
  • Egipto vs. Nueva Zelanda en el BC Place Vancouver - Domingo 21/6 a las 22

Fecha 3

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica en el BC Place Vanvouver - Sábado 27/6 a las 0
  • Egipto vs. Irán en el Seattle Stadium - Sábado 27/06 a las 0

Grupo H

Fecha 1

  • España vs. Cabo Verde en el Atlanta Stadium - Lunes 15/6 a las 13
  • Arabia Saudita vs. Uruguay en el Miami Stadium - Lunes 15/6 a las 19

Fecha 2

  • España vs. Arabia Saudita en el Atlanta Stadium - Domingo 21/6 a las 13
  • Cabo Verde vs. Uruguay en el Miami Stadium - Domingo 21/6 a las 19

Fecha 3

  • Uruguay vs. España en el Estadio Guadalajara - Viernes 26/6 a las 21
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita en el Houston Stadium - Viernes 26/6 a las 21

Grupo I

Fecha 1

  • Francia vs. Senegal – en el ew Jersey Stadium - Martes 16/6 a las 16
  • Repechaje 2 vs. Noruega en el Boston Stadium - Martes 16/6 a las 19

Fecha 2

  • Francia vs. Repechaje 2 en el Philadelphia Stadium - Lunes 22/6 a las 18
  • Noruega vs. Senegal en el New York / New Jersey Stadium - Lunes 22/6 a las 21

Fecha 3

  • Noruega vs. Francia en el Boston Stadium - Viernes 26/6 a las 16
  • Senegal vs. Repechaje 2 en el Toronto Stadium - Viernes 26/6 a las 16

Grupo J

Fecha 1

  • Austria vs. Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium - Martes 16/6 a la 1
  • Argentina vs. Argelia en el Kansas City Stadium - Martes 16/6 a las 22

Fecha 2

  • Argentina vs. Austria en el Dallas Stadium - Lunes 22/6 a las 14
  • Jordania vs. Argelia en el San Francisco Bay Area Stadium - Martes 23/6 a las 0

Fecha 3

  • Jordania vs. Argentina en el Dallas Stadium - Sábado 27/6 a las 23
  • Argelia vs. Austria en el Kansas City Stadium - Sábado 27/6 a las 23

Grupo K

Fecha 1

  • Portugal vs. Repechaje 1 en el Houston Stadium - Miércoles 17/6 a las 14
  • Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México - Miércoles 17/6 a las 23

Fecha 2

  • Portugal vs. Uzbekistán en el Houston Stadium - Martes 23/6 a las 14
  • Repechaje 1 vs. Colombia en el Estadio Guadalajara - Martes 23/6 a las 23

Fecha 3

  • Colombia vs. Portugal en el Miami Stadium - Sábado 27/6 a las 20.30
  • Repechaje 1 vs. Uzbekistán en el Atlanta Stadium - Sábado 27/6 a las 20.30

Grupo L

Fecha 1

  • Inglaterra vs. Croacia en el Dallas Stadium - Miércoles 17/6 a las 17
  • Ghana vs. Panamá en el Toronto Stadium - Miércoles 17/6 a las 20

Fecha 2

  • Inglaterra vs. Ghana en el Boston Stadium - Martes 23/6 a las 17
  • Croacia vs. Panamá en el Toronto Stadium - Martes 23/6 a las 20

Fecha 3

  • Panamá vs. Inglaterra en el New Jersey Stadium - Sábado 27/6 a las 18
  • Croacia vs. Ghana en el Philadelphia Stadium - Sábado 27/6 a las18

Nota: todos son horarios de Argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas