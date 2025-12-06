Inicio Sociedad Insecto
El insecto de baño que todos ignoran, pero que revela contaminación en tuberías y desagües

De seguro, cuando vas al baño a ducharte encuentras un insecto similar a una mosquita. Puede parecer algo normal, pero su presencia no indica nada bueno

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Especialmente en los baños, suele aparecer un pequeño insecto que, aunque parece insignificante, en realidad es indicador del estado sanitario del ambiente. Se trata de la mosca de drenaje, también conocida como mosca del baño o de la humedad, perteneciente a la familia Psychodidae.

Su presencia es inofensiva para la salud humana, pero sí revela un problema que debe tratarse y es la contaminación y acumulación de materia orgánica en desagües.

Por qué aparece la mosca de la humedad en el baño y que quiere decir

A simple vista, las moscas de drenaje parecen pequeñas mariposas grisáceas o negruzcas. No pican, no transmiten enfermedades y no representan un riesgo directo para las personas. Sin embargo, cuando aparecen es una señal clara de que algo está ocurriendo en el drenaje de la casa.

La mosca de la humedad suele aparecer en cualquier época del año y siempre se ubica sobre las paredes del baño o cerca del desagüe.

Estos insectos se reproducen en ambientes con agua estancada, residuos orgánicos, humedad constante y tuberías sucias. Por eso, cuando aparecen en número creciente, no hay duda de que hay suciedad acumulada en los desagües o un foco de contaminación que necesita atención.

Suele detectarse en baños, sobre todo en lavabos, duchas y bidés, donde puede haber restos de jabón, grasa y pelos. Bajo la bacha o en rejillas de la cocina, en tuberías con poco uso e incluso en caños o zonas donde se acumula sarro, moho o restos de jabón Estas áreas aportan las condiciones perfectas para que depositen sus huevos y completen su ciclo de vida.

Además, aparecen cuando hay una humedad excesiva, fugas de agua, estancamientos en sifones o desagües y presencia de materia orgánica en descomposición.

Si la ves es necesario que pongas en marcha una limpieza profunda, sobre todo en sitios con humedad y cañerías sucias, ya que se reproduce en ambientes donde existe humedad constante y materia orgánica en descomposición.

¿Se pueden eliminar y prevenir?

Prestarle atención a su aparición y actuar no solo ayuda a mejorar la higiene del hogar, sino también a evitar la proliferación de estas moscas. Para ello debes realizar una limpieza profunda de desagües sin sarro, jabón o pelos y mantener los sifones limpios.

Podés usar bicarbonato de sodio + vinagre blanco para este tipo de limpieza, ya que es una mezcla poderosamente efectiva. Por último, mejora la ventilación y revisa goteos para que no prosperen.

