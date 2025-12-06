Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Nicolás Romano vivió un 2025 muy especial en Gimnasia y Esgrima

Nicolás Romano logró el ascenso a Primera con Gimnasia y Esgrima A Primera. En el 2025 tuvo una lesión grave, se recuperó, volvió y jugó los partidos más importantes

Omar Romero
Nicolás Romano, delantero de Gimnasia y Esgrima, vivió un año muy especial con el ascenso del Lobo a Primera.

Nicolás Romano vivió un gran 2025 tras el ascenso con Gimnasia y Esgrima, el club del que es hincha. El delantero coronó un año en el que empezó con la mala noticia de la lesión de ligamentos cruzados y en los últimos partidos volvió a jugar en el equipo de Ariel Broggi.

El delantero hace 11 años que está en el Lobo del Parque, siempre se acostumbró a dar lucha y a no bajar los brazos a pesar de las adversidades.

Nicolás Romano habló de lo que será el 2026 con el debut en la Liga Profesional.

Nicolás Romano, tras la práctica de este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, aseguró: "A medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de lo que hemos logrado y lo que será el año que viene, que será algo histórico para el club. Desde que llegamos al club vivimos muchos momentos muy lindos. Fue un año muy especial por la lesión que me tocó sufrir, que es muy duro para un jugados. Por suerte pude volver y jugar los partidos más importantes", aseguró el delantero de Gimnasia y Esgrima.

"Gimnasia y Esgrima es una familia, lo que viví con el ascenso a Primera nunca lo voy a olvidar", reconoció NIcolás Romano. "Gimnasia y Esgrima es una familia, lo que viví con el ascenso a Primera nunca lo voy a olvidar", reconoció NIcolás Romano.

La vuelta de Romano fue ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy

A los 13 minutos del segundo tiempo, Nicolás Romano volvió a pisar el verde césped del Víctor Legrotaglie en un partido oficial en reemplazo de Gastón Espósito, en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional. Fue el pasado 9 de septiembre.

Nicolás Romano sueña con jugar un clásico con Independiente Rivadavia

Nicolás Romano está ansioso por el sorteo del Torneo Apertura y sin dudas se ilusiona con afrontar un clásico en la máxima categoría con la Lepra."Sería algo muy lindo poder jugar frente a Independiente Rivadavia, seguramente será un partido especial como todo lo que hemos jugado".

Con respecto a la pretemporada, reveló: "Se está trabajando muy bien, sabemos que será la base para el año que viene".

El plantel se entrenará hasta el próximo lunes y luego será licenciado.

