Nicolás Romano vivió un 2025 muy especial en Gimnasia y Esgrima

"Gimnasia y Esgrima es una familia, lo que viví con el ascenso a Primera nunca lo voy a olvidar", reconoció NIcolás Romano. "Gimnasia y Esgrima es una familia, lo que viví con el ascenso a Primera nunca lo voy a olvidar", reconoció NIcolás Romano.

Embed - NIcolás Romano vivió un 2025 un año muy especial en Gimnasia y Esgrima

La vuelta de Romano fue ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy

A los 13 minutos del segundo tiempo, Nicolás Romano volvió a pisar el verde césped del Víctor Legrotaglie en un partido oficial en reemplazo de Gastón Espósito, en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional. Fue el pasado 9 de septiembre.

Nicolás Romano sueña con jugar un clásico con Independiente Rivadavia

Nicolás Romano está ansioso por el sorteo del Torneo Apertura y sin dudas se ilusiona con afrontar un clásico en la máxima categoría con la Lepra."Sería algo muy lindo poder jugar frente a Independiente Rivadavia, seguramente será un partido especial como todo lo que hemos jugado".

Con respecto a la pretemporada, reveló: "Se está trabajando muy bien, sabemos que será la base para el año que viene".

El plantel se entrenará hasta el próximo lunes y luego será licenciado.