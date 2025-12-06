Aston Villa con un golazo de Buendía y las atajadas de Dibu Martínez, venció al Arsenal

Embed

En el medio de la incertidumbre, el argentino Buendía se quedó con la pelota y corrió para atrás, en búsqueda de un pase viable, pero la pelota rebotó nuevamente. Luego encontró un hueco y ejecutó un disparo preciso que envió la pelota al ángulo superior izquierdo.

Así el atacante nacional, que ingresó faltando 15 minutos para el final del partido, protagonizó una definición de película que quedará grabada en la memoria de los fanáticos del Aston Villa.

emiliano-buendia Emiliano Buendía marcó un golazo en el triunfazo del Aston Villa.

Emiliano Buendía, el marplatense de 28 años, volante con talento de selección, es uno de los tantos jóvenes que un buen día viajan a Europa con la convicción de encontrar un futuro futbolero mejor. Salió de Cadetes de San Martín y se fue a una filial de Real Madrid, a los 11 años.

El significativo triunfo del Aston Villa ante el Arsenal

El equipo londinense no caía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.