Aston Villa con un golazo de Buendía y las atajadas de Dibu Martínez, venció al Arsenal

Aston Villa, con un gol del argentino Emiliano Buendía en el último minuto de juego y una gran labor de Dibu Martínez (fue titular) venció al Arsenal por 2 a 1 este sábado, en el Villa Park, por la fecha 15 de la Premier League.
En el minuto 50 del segundo tiempo, los “Villanos” armaron una llamativa jugada colectiva, en la cual la mayoría de sus jugadores estuvieron dentro del área chica para buscar el triunfo en condición de local.
Jadon Sancho dio un pase con la cabeza que debió finalizar en el segundo gol, pero el disparo de Youri Tielemans terminó tapado por el guardameta David Raya, quien no pudo agarrar la pelota y terminó rebotando dentro del área chica.
En el medio de la incertidumbre, el argentino Buendía se quedó con la pelota y corrió para atrás, en búsqueda de un pase viable, pero la pelota rebotó nuevamente. Luego encontró un hueco y ejecutó un disparo preciso que envió la pelota al ángulo superior izquierdo.
Así el atacante nacional, que ingresó faltando 15 minutos para el final del partido, protagonizó una definición de película que quedará grabada en la memoria de los fanáticos del Aston Villa.
Emiliano Buendía, el marplatense de 28 años, volante con talento de selección, es uno de los tantos jóvenes que un buen día viajan a Europa con la convicción de encontrar un futuro futbolero mejor. Salió de Cadetes de San Martín y se fue a una filial de Real Madrid, a los 11 años.
El equipo londinense no caía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.