Augusto Núñez se mantiene en la punta del Abierto del Oeste de golf que finaliza este domingo

Más atrás, completando el top 10 del campeonato aparecen con 206 Joaquín Ludueña (el mejor score del día con 64) y Leandro Marelli (67); Abel Gallegos (68) suma 207, Matías Simaski (72) tiene 209 y compartiendo el puesto 9 con 210 impactos están Néstor Ledesma (70) y el mendocino Andrés Benenati, quien registró 69 golpes en su tarjeta y es el mejor aficionado del certamen.

Las posiciones del Abierto del Oeste 2025

Embed - TourProfesionalGolfArgentino on Instagram: "Abierto del Oeste - 3ra ronda Augusto Nuñez continúa en la cima del tablero. Acceso al leaderboard https://tourgolf.ar.plus.golf/leaderboard/T20251114-164/" View this post on Instagram

Se define el campeón del Abierto del Oeste

Este domingo desde las 8 y con el último grupo de los líderes saliendo a las 10 desde el tee del hoyo 1, se jugará la vuelta final con pronóstico de lluvia, aunque la actividad solo se interrumpirá en caso de tormentas eléctricas. También habrá actividad para la categoría scratch y para socios del club anfitrión.

Los horarios de salida para este domingo

El Abierto del Oeste es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.