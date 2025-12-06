Augusto Núñez se mantiene en la punta del Abierto del Oeste de golf que finaliza este domingo

El Abierto del Oeste 2025 de golf culminará este domingo en el Club de Campo Mendoza con los últimos 18 hoyos a los que Augusto Núñez llega como único líder y con 5 golpes de ventaja sobre su escolta.
El Abierto del Oeste 2025 de golf culminará este domingo en el Club de Campo Mendoza con los últimos 18 hoyos a los que Augusto Núñez llega como único líder y con 5 golpes de ventaja sobre su escolta.
Tras una primera vuelta récord (61 golpes), el tucumano se mantiene en la cima y este sábado hizo 70 golpes (-2) para acumular un score de 197 impactos (18 bajo el par de la cancha).
Mateo Fernández de Oliveira tuvo una buena jornada con 66 y es el segundo del tablero con 202 (-14) superando por 3 golpes a Fabián Gómez y Félix Córdoba, quienes también sumaron 66 golpes en la tercera vuelta y acumulan 205 (-11).
Más atrás, completando el top 10 del campeonato aparecen con 206 Joaquín Ludueña (el mejor score del día con 64) y Leandro Marelli (67); Abel Gallegos (68) suma 207, Matías Simaski (72) tiene 209 y compartiendo el puesto 9 con 210 impactos están Néstor Ledesma (70) y el mendocino Andrés Benenati, quien registró 69 golpes en su tarjeta y es el mejor aficionado del certamen.
Las posiciones del Abierto del Oeste 2025
Este domingo desde las 8 y con el último grupo de los líderes saliendo a las 10 desde el tee del hoyo 1, se jugará la vuelta final con pronóstico de lluvia, aunque la actividad solo se interrumpirá en caso de tormentas eléctricas. También habrá actividad para la categoría scratch y para socios del club anfitrión.
Los horarios de salida para este domingo
El Abierto del Oeste es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.