"El Julián Álvarez del Parque": el momento de Fabrizio Sartori que instaló la comparación en las redes

Sartori y una comparación que ilusiona a los hinchas de la Lepra

Además de los goles, como Julián, Sartori Prieto tiene una lectura del juego especial, que suma para que hoy Independiente Rivadavia sea uno de los mejores equipos del fútbol argentino: es el primero en presionar la salida rival, el que se asocia con los volantes y el que genera espacios donde no los hay.

El reciente triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue otro partido consagratorio para Sartori, quien marcó el segundo tanto de la Lepra sobre el Lobo.

Embed - Lastima a nadie, maestro on Instagram: "LA VIRTUD DE LAS COSAS SIMPLES Por su nombre podría haber nacido en los suburbios de Roma o en algún barrio napolitano, andar por las campiñas o la costa amalfitana, preparar café ristretto, cocinar unos penne rigate al filetto o diseñar trajes en Milán. El problema está en la Z, esa letra menospreciada en nuestra pronunciación, habitualmente confundida con el vientito silbado de la S, castigo eterno del tutti frutti. No asociamos la Z con lo de acá, a menos que sea para ver el Zorro al mediodía en Canal 13. Pero él se llama Fabrizio, como si desde la cuna le hubieran querido dar un toque distinto. Fabrizio Sartori no es el hijo de Giovanni Sartori, el politólogo italiano, es el delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, mejor equipo del campeonato y actual campeón de la Copa Argentina. Una especie de Julián Álvarez del Parque San Martín. Es de esos delanteros que agotan al defensor, que lo dejan como diciendo “basta loco, quedate quieto”. Molesto como una abeja yendo a tu comida. Como el perro que te trae la pelota para seguir jugando cuando solo querés tomarte un mate. Presiona, aguanta de espalda, sostiene al equipo, busca faltas, aprieta a los rivales. Toca y va el espacio. Tiene la virtud de las cosas simples, hace lo que pide la jugada, nada de cosas raras. Como en las artes marciales orientales, usa el cuerpo del adversario en beneficio propio. No necesita velocidad ni una gambeta indescifrable para pasar al rival o ubicarse de mejor manera de cara al gol. No es un nueve grandote pero hace goles de cabeza. No es wing pero sabe ir a los costados, No es mediocampista pero se tira atrás para asociarse. Sartori no es muchas cosas, sí es un futbolista cuya principal característica es la inteligencia. Ayer a la tarde, mientras Franco Colapinto paseaba con la Flecha de Plata y prendía fuego un Fórmula 1 en modo Jimi Hendrix, hubo otro 43 que se llevó puesto todo. El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia estaba uno a uno cuando Fabrizio Sartori la agarró en mitad de cancha. @juanstanisci Nota completa en bio o en historias #independienterivadavia #mendoza #fabriziosartori" View this post on Instagram

El fenómeno no es solo táctico, sino que va más allá de adentro de la cancha. Tras cada partido de la Lepra, Sartori es tendencia en las redes sociales y uno de los más queridos por los Caudillos del Parque.

Julián Álvarez Por sus características, Sartori es comparado con Julián Álvarez.

Presiona, aguanta de espaldas, sostiene al equipo, busca faltas, aprieta a los rivales. Toca y va el espacio. En un fútbol cada vez más difícil, este delantero hace las cosas simples.

La carrera de Fabrizio Sartori

Sartori comenzó su camino en las inferiores de Talleres de Córdoba antes de pasar a Newell’s Old Boys. En el club rosarino destacó rápidamente, participando en la Copa Libertadores Sub 20 y realizando su debut absouto en primera.

En febrero de 2024, tras quedar libre del club rosarino, se incoporó a Independiente Rivadavia, donde supo ganarse su lugar poco a poco hasta ser el delantero que es hoy. ¿Podrá marcar esta tarde en la Copa Libertadores?