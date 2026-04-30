Fabrizio Sartori está viviendo un presente soñado, y tanto sus goles como su despliegue adentro de la cancha han despertado una simpática comparación en las redes sociales. Como bien describe el portal Lástima a nadie, maestro, Sartori tiene todo para comparado con uno de los actuales delanteros de la Selección Argentina.
"El Julián Álvarez del Parque": el momento de Fabrizio Sartori que instaló la comparación en las redes
De gran rendimiento, el 43 de Independiente Rivadavia recibió una curiosa comparación con el delantero de la Selección Argentina
El medio mencionado, a través de una nota escrita por el periodista Juan Stanisci, describe todas las ventajas del 43 del Azul y lo compara en un momento con nada menos que Julián Álvarez.
Sartori y una comparación que ilusiona a los hinchas de la Lepra
Además de los goles, como Julián, Sartori Prieto tiene una lectura del juego especial, que suma para que hoy Independiente Rivadavia sea uno de los mejores equipos del fútbol argentino: es el primero en presionar la salida rival, el que se asocia con los volantes y el que genera espacios donde no los hay.
El reciente triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue otro partido consagratorio para Sartori, quien marcó el segundo tanto de la Lepra sobre el Lobo.
El fenómeno no es solo táctico, sino que va más allá de adentro de la cancha. Tras cada partido de la Lepra, Sartori es tendencia en las redes sociales y uno de los más queridos por los Caudillos del Parque.
Presiona, aguanta de espaldas, sostiene al equipo, busca faltas, aprieta a los rivales. Toca y va el espacio. En un fútbol cada vez más difícil, este delantero hace las cosas simples.
La carrera de Fabrizio Sartori
Sartori comenzó su camino en las inferiores de Talleres de Córdoba antes de pasar a Newell’s Old Boys. En el club rosarino destacó rápidamente, participando en la Copa Libertadores Sub 20 y realizando su debut absouto en primera.
En febrero de 2024, tras quedar libre del club rosarino, se incoporó a Independiente Rivadavia, donde supo ganarse su lugar poco a poco hasta ser el delantero que es hoy. ¿Podrá marcar esta tarde en la Copa Libertadores?