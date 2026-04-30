Seguramente te ha pasado: intentas subir una foto y pesa demasiado, o descargas un logo y tiene un fondo blanco que no puedes quitar. El secreto detrás de estos problemas está en las siglas que acompañan a tus archivos. JPG, PNG, SVG y WebP no son lo mismo, y entender su diferencia es clave para mejorar desde tus redes sociales hasta tu almacenamiento en el celular.
El formato de imagen "invisible" que deberías usar para que tus archivos no pierdan calidad
Aunque parecen solo letras al final de un archivo, elegir el formato equivocado puede arruinar tus fotos o hacer que tu sitio web sea lentísimo. Te explicamos para qué sirve cada uno y cuándo usarlos.
JPG (o JPEG): El rey de las fotos, pero con trampa
Es el formato más común del mundo. Su gran ventaja es que permite comprimir mucho el archivo para que ocupe poco espacio.
- ¿Cuándo usarlo? Para fotos de paisajes, retratos o imágenes con muchos colores.
- El riesgo: Utiliza una "compresión con pérdida". Esto significa que cada vez que editas y guardas un JPG, la imagen pierde un poco de información visual. Si lo haces muchas veces, terminará viéndose "pixelada".
PNG: Nitidez total y el truco de la transparencia
A diferencia del JPG, el PNG (Portable Network Graphics) ofrece una compresión sin pérdida. Conserva cada detalle original.
- ¿Su superpoder? Soporta transparencias. Es el formato obligatorio si necesitas un logo o un ícono que se vea bien sobre cualquier fondo.
- La contra: Los archivos suelen ser mucho más pesados que los JPG.
SVG: El formato que nunca se pixela
El SVG (Scalable Vector Graphics) es distinto a los demás porque no está hecho de puntos (píxeles), sino de fórmulas matemáticas.
- ¿Para qué sirve? Para ilustraciones, logos y gráficos web. Puedes agrandarlo al tamaño de un edificio y nunca perderá definición. Es ideal para que los diseños se vean perfectos tanto en un celular como en un monitor 4K.
WebP y AVIF: El futuro de internet
Si navegas mucho, habrás notado que cada vez más imágenes se descargan como WebP. Es un formato moderno impulsado por Google que combina lo mejor de los dos mundos: es tan liviano como un JPG pero permite transparencias como un PNG.
- AVIF es su evolución, logrando archivos todavía más pequeños con una calidad asombrosa, ideal para que las páginas web carguen en un abrir y cerrar de ojos.
Guía rápida: ¿Cuál elegir según lo que necesites?
- ¿Quieres guardar fotos familiares ocupando poco espacio? Usa JPG o HEIF.
- ¿Necesitas un logo para una presentación o web? Usa PNG (para fondo transparente) o SVG (para máxima nitidez).
- ¿Vas a subir imágenes a tu blog o sitio web? Opta por WebP para que cargue rápido.
- ¿Quieres enviar un meme animado? El GIF sigue siendo tu mejor amigo.