San José, la gran noticia del básquet femenino de Mendoza

Luego de perder en Córdoba, San José le puso fin a una gran actuación en su estreno en Liga Nacional. El Santo, de igual a igual contra los mejores.

Por UNO
San José cerró un fin de semana perfecto.

Prensa San José.

San José es la gran noticia del básquet de Mendoza. Como Rivadavia o Huracán Las Heras en el masculino, el Santo es el nombre propio a nivel nacional en el femenino. Tras una enorme actuación colectiva a lo largo del torneo, el elenco de Cristian Santander cumplió con las expectativas y cerró el 2025.

Clasificando a la siguiente ronda de la Liga Nacional tras una positiva fase regular, San José no pudo sortear los tres rivales del cuadrangular realizado en Córdoba, perdiendo los tres compromisos: Quimsa de Santiago del Estero (43-48), Chañares de Córdoba (74-60) y Náutico de Rosario (81-60).

San José fue tercero de la Conferencia Norte y no pudo avanzar en el cuadrangular.

Ya sin chances de avanzar al siguiente cuadrangular, San José terminó su participación en el certamen perdiendo contra Náutico por diferencia de 21 puntos. De todos modos, la experiencia de volver a los primeros planes del país fue una apuesta que salió de gran manera: fue tercero en su Conferencia y logró victorias importantes.

La llegada de un entrenador de la talla de Cristian Santander, los refuerzos de jerarquía, la apuesta y logística económica y el desafío de hacerle frente a una categoría top fueron parte de un combo que San José cumplió de la mejor manera. Será época de balance y barajar para dar de nuevo en el próximo año.

El básquet de Mendoza busca campeón

La Superliga local empieza a sentenciarse en ambas ramas. En masculino, Israelita Macabi sacó ventaja con la victoria ante Atenas, mientras que en femenino, Municipalidad de Maipú derrotó al conjunto Apache y quedó match point. Si Atenas gana en ambas ramas, habrá tercer partido, sino, los campeones serán el Celeste y el elenco maipucino.

