San José, la gran noticia del básquet femenino de Mendoza

Clasificando a la siguiente ronda de la Liga Nacional tras una positiva fase regular, San José no pudo sortear los tres rivales del cuadrangular realizado en Córdoba, perdiendo los tres compromisos: Quimsa de Santiago del Estero (43-48), Chañares de Córdoba (74-60) y Náutico de Rosario (81-60).

san jose

Ya sin chances de avanzar al siguiente cuadrangular, San José terminó su participación en el certamen perdiendo contra Náutico por diferencia de 21 puntos. De todos modos, la experiencia de volver a los primeros planes del país fue una apuesta que salió de gran manera: fue tercero en su Conferencia y logró victorias importantes.