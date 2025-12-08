San José, la gran noticia del básquet femenino de Mendoza

San José es la gran noticia del básquet de Mendoza. Como Rivadavia o Huracán Las Heras en el masculino, el Santo es el nombre propio a nivel nacional en el femenino. Tras una enorme actuación colectiva a lo largo del torneo, el elenco de Cristian Santander cumplió con las expectativas y cerró el 2025.
Clasificando a la siguiente ronda de la Liga Nacional tras una positiva fase regular, San José no pudo sortear los tres rivales del cuadrangular realizado en Córdoba, perdiendo los tres compromisos: Quimsa de Santiago del Estero (43-48), Chañares de Córdoba (74-60) y Náutico de Rosario (81-60).
Ya sin chances de avanzar al siguiente cuadrangular, San José terminó su participación en el certamen perdiendo contra Náutico por diferencia de 21 puntos. De todos modos, la experiencia de volver a los primeros planes del país fue una apuesta que salió de gran manera: fue tercero en su Conferencia y logró victorias importantes.
La llegada de un entrenador de la talla de Cristian Santander, los refuerzos de jerarquía, la apuesta y logística económica y el desafío de hacerle frente a una categoría top fueron parte de un combo que San José cumplió de la mejor manera. Será época de balance y barajar para dar de nuevo en el próximo año.
El básquet de Mendoza busca campeón
La Superliga local empieza a sentenciarse en ambas ramas. En masculino, Israelita Macabi sacó ventaja con la victoria ante Atenas, mientras que en femenino, Municipalidad de Maipú derrotó al conjunto Apache y quedó match point. Si Atenas gana en ambas ramas, habrá tercer partido, sino, los campeones serán el Celeste y el elenco maipucino.