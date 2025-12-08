Un país de América del Sur acaba de dar un paso que redefine su futuro deportivo y cultural, el inicio oficial del proceso para la construcción un nuevo estadio de fútbol.
El país de América del Sur que construye el estadio de fútbol más imponente y con tecnología de punta
La nación que realizara esta construcción es Colombia. Según Bloomberg, se trata de una obra que reemplazará al icónico Nemesio Camacho El Campín tras casi ocho décadas de historia. La obra no es solo un estadio. Es la primera pieza de un corredor integral de entretenimiento, cultura y deporte que ampliará capacidades, modernizará accesos y transformará por completo el entorno urbano de El Campín.
Bajo un modelo de Asociación Público-Privada, este país de América del Sur busca construir un recinto nuevo sin interrumpir la vida deportiva de la ciudad. Los equipos seguirán jugando, los artistas seguirán llenando graderías y los aficionados podrán continuar asistiendo mientras las obras avanzan de forma paralela.
Como es este nuevo estado de América del Sur
Las primeras etapas de este estadio se desarrollarán en zonas externas, como las canchas auxiliares. Una vez finalizado el nuevo estadio, el antiguo será demolido para culminar la renovación total del complejo.
- Recibirá a 50.000 espectadores, con zonas premium, palcos y servicios modernos.
- El estadio cuenta con tecnología alemana en cubierta, acústica, iluminación, grama híbrida y sistemas estructurales de última generación.
- Incluirá áreas comerciales, restaurantes, hotelería y espacios recreativos abiertos al público.
- Contará con un auditorio especializado para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, convirtiéndolo en un polo artístico del continente.
- Garantiza que la construcción sea privada sin parar las actividades actuales.
- Generará miles de empleos directos e indirectos y dinamizará la economía local.
- La construcción iniciará en marzo de 2026, con entrega prevista para finales de 2027.
- La inversión más ambiciosa del país: Colombia busca posicionarse entre las potencias de infraestructura deportiva de América del Sur.