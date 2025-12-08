El país de América del Sur que construye el estadio de fútbol más imponente y con tecnología de punta

Esta nación de América del Sur apuesta por un proyecto tan ambicioso como simbólico, una construcción de última generación, con tecnología alemana y con la meta de convertirse en uno de los complejos deportivos y culturales más avanzados de la región.

La abuela que hace una plancha durante 4,5 horas para romper el récord femenino (3)

El país de América del Sur que construyen el estadio de fútbol más imponente y con tecnología de punta

La nación que realizara esta construcción es Colombia. Según Bloomberg, se trata de una obra que reemplazará al icónico Nemesio Camacho El Campín tras casi ocho décadas de historia. La obra no es solo un estadio. Es la primera pieza de un corredor integral de entretenimiento, cultura y deporte que ampliará capacidades, modernizará accesos y transformará por completo el entorno urbano de El Campín.