Los adversarios de Gimnasia y Esgrima de Mendoza para los Torneos Apertura y Clausura

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es una fiesta porque logró llegar a Primera División luego de ser el equipo más regular de la Primera Nacional consiguiendo un ascenso más que merecido. En torno al sorteo del fixture que se realizó en el predio de Ezeiza a partir de las 12, las expectativas eran sumamente altas.
Es que el Lobo mendocino tiene dos objetivos en mente que van de la mano: primero, asentarse en la máxima categoría del fútbol mendocino y, como consecuencia, alejarse de las posiciones del descenso.
Estos son los rivales de Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Así arrancará Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la tabla de promedios
Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzará su recorrido en Primera en 2026 y deberá estar atento a dos clasificaciones que pueden definir su futuro: la tabla de promedios y la anual. Además, con la experiencia reciente de Godoy Cruz como ejemplo, es importante estar atentos a ambos rankings porque aunque este bien posicionada en una, la otra te puede descender.
Eso mismo le sucedió al Tomba ya que en la tabla de promedios estaba en la posición 14 y con un colchón de puntos que lo dejaba muy lejos del descenso, sin embargo, fue condenado por un año para el olvido que lo dejó en la penúltima posición en la tabla anual.
Los equipos más complicados en el 2026 en la tabla de promedios serán:
21° Instituto: 86 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 1.000.
22° Belgrano: 85 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.988.
23° Atlético de Tucumán: 84 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.965.
24° Gimnasia y Esgrima La Plata: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.
25° Central Córdoba: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.
26° Newell’s: 82 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.953.
27° Banfield: 75 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.872.
28° Sarmiento: 70 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.813.
29° Gimnasia y Esgrima de Mendoza: 0 puntos - 0 partidos jugados.
30° El que ascienda entre Estudiantes de Río Cuarto – 0 puntos - 0 partidos jugados.
Una campaña regular del Lobo le permitirá ubicarse en una buena posición rápidamente dejando a los equipos que llevan más partidos en Primera por debajo del club mendocino.