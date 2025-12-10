Los adversarios de Gimnasia y Esgrima de Mendoza para los Torneos Apertura y Clausura

Grupo A: Boca Juniors . Central Córdoba de Santiago del Estero. Defensa y Justicia. Deportivo Riestra. Estudiantes de La Plata. Independiente. Instituto. Lanús. Newell's. Platense. San Lorenzo. Talleres. Unión.



Gimnasia campeón Gimnasia y Esgrima de Mendoza deberá ser regular para no descender.

Así arrancará Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la tabla de promedios

Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzará su recorrido en Primera en 2026 y deberá estar atento a dos clasificaciones que pueden definir su futuro: la tabla de promedios y la anual. Además, con la experiencia reciente de Godoy Cruz como ejemplo, es importante estar atentos a ambos rankings porque aunque este bien posicionada en una, la otra te puede descender.

Eso mismo le sucedió al Tomba ya que en la tabla de promedios estaba en la posición 14 y con un colchón de puntos que lo dejaba muy lejos del descenso, sin embargo, fue condenado por un año para el olvido que lo dejó en la penúltima posición en la tabla anual.

Los equipos más complicados en el 2026 en la tabla de promedios serán:

21° Instituto: 86 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 1.000.

22° Belgrano: 85 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.988.

23° Atlético de Tucumán: 84 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.965.

24° Gimnasia y Esgrima La Plata: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.

25° Central Córdoba: 83 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.965.

26° Newell’s: 82 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.953.

27° Banfield: 75 puntos - 86 partidos jugados - Promedio: 0.872.

28° Sarmiento: 70 puntos - 87 partidos jugados - Promedio: 0.813.

29° Gimnasia y Esgrima de Mendoza : 0 puntos - 0 partidos jugados.

: 0 puntos - 0 partidos jugados. 30° El que ascienda entre Estudiantes de Río Cuarto – 0 puntos - 0 partidos jugados.

Una campaña regular del Lobo le permitirá ubicarse en una buena posición rápidamente dejando a los equipos que llevan más partidos en Primera por debajo del club mendocino.