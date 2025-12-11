Usando vinagre: cómo salvar una receta que quedó muy salada

Con un poco de vinagre: cómo puedo salvar una comida que se pasó de sal
Si le pusiste mucha sal a la comida y no sabes cómo arreglarlo, puedes realizar un truco pequeño con vinagre. El ácido del vinagre puede contrarrestar y equilibrar el exceso de sal.
Para realizar este truco lo ideal es usar vinagre de vino blanco o tinto y colocarlo muy de a poco. Comienza por una gotitas, revuelve la comida, pruébala y agrega algunas gotitas más. No tires un chorro de vinagre sin controlar la cantidad.
Si no tienes vinagre, puedes utilizar un poco de jugo de limón para lograr el mismo efecto, o hervir una papa cruda en la olla con la comida para que absorba la sal. Son pequeñas técnicas que pueden salvar tu comida y evitar el desperdicio.
¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en la cocina?
El vinagre se puede usar para muchas cosas en la cocina. Particularmente, el vinagre de alimentos se utiliza para recetas y preparaciones dulces o saladas. El vinagre de limpieza, que no es apto para consumo, se usa para limpiar superficies de la cocina como pisos, mesadas, canillas, electrodomésticos y vajilla.
- Con un chorrito de vinagre puedes evitar que los huevos duros se rompan al cocinarlos. Si colocas una cucharada en el agua de cocción, el huevo se cocina más parejo y no cuesta pelarlo.
- También puedes colocar vinagre en el agua de cocción del arroz. El vinagre evita que el arroz se pegue y apelmace durante la cocción.
- El vinagre desinfecta los vegetales, frutas y hortalizas y elimina los restos de tierra.
- Con un poco de vinagre, puedes ablandar carnes muy duras o magras marinándolas en una mezcla de ingredientes sabrosos que tengan como protagonista vinagre de vino blanco o tinto. Esto también sirve para legumbres.
- Además, el vinagre es un conservante natural para encurtidos y vegetales en conserva. Puedes usarlo para escabeche en conserva o para regular el pH de las verduras como el tomate.
- Finalmente, puedes aprovechar el vinagre en la cocina para eliminar los malos olores. Solo basta con hervir una olla con agua y vinagre y dejar que el ingrediente neutralice los malos olores del ambiente.