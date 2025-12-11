Usando vinagre: cómo salvar una receta que quedó muy salada

salar comida Un plato con mucha sal puede ser muy desagradable y poco gustoso.

Con un poco de vinagre: cómo puedo salvar una comida que se pasó de sal

Si le pusiste mucha sal a la comida y no sabes cómo arreglarlo, puedes realizar un truco pequeño con vinagre. El ácido del vinagre puede contrarrestar y equilibrar el exceso de sal.

sal También puedes colocar un poco de líquido para reducir la comida y evaporar la sal.

Para realizar este truco lo ideal es usar vinagre de vino blanco o tinto y colocarlo muy de a poco. Comienza por una gotitas, revuelve la comida, pruébala y agrega algunas gotitas más. No tires un chorro de vinagre sin controlar la cantidad.