Cumplió una condena de 10 años en la cárcel por un doble femicidio pero era inocente

La mamá de Clemente fue la que más sufrió su encarcelamiento. “Le agarró un ACV de tanta mala sangre y por esperar mi liberación”, sentenció el baqueano. Y en cuanto a su padre, contó que falleció poco tiempo después de ella, “desgastado por la edad”.

”Si bien sus años en la cárcel estuvieron marcados por el aislamiento y el duelo, también tuvo pequeñas luces de esperanza: el acompañamiento inquebrantable de su esposa, Beatriz; el nacimiento de su segundo hijo, Martín; la llegada de las gemelas, Amanda y Victoria; y la certeza de que algún día iba a salir de allí porque era inocente.

“La cárcel es peor que el infierno”, aseguró Clemente. “Había muchos compañeros que no veían a su mujer y a sus hijos desde hacía años, y eso los llevó a intentar suicidarse. Pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa. Ella siempre creyó en mí. Si hoy estoy vivo es gracias a ella”, admitió Clemente, quien pasó noches enteras de llanto y desesperación en el penal de Villas Las Rosas porque su condena había sido de reclusión perpetua.

Vera, hoy de 47 años, había sido hallado culpable del brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, violadas y ejecutadas en la Quebrada de San Lorenzo, Salta, donde fueron halladas el 29 de julio de 2011.

Esos asesinatos, que sacudieron a todo el país, lo convirtieron en un “preso mediático” desde el primer día y víctima de malos tratos.

La oscura causa que lo condenó y luego lo liberó

Clemente Vera fue detenido en agosto de 2011, apenas encontrado el cuerpo de las turistas. En 2014, durante el primer juicio, la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta lo absolvió por falta de pruebas. Pero la absolución fue apelada y, en 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación decidió condenarlo a prisión perpetua.

inocente3 En libertad. Clemente Vera cumplió una condena de 10 años por un doble femicidio, era inocente.

El argumento central era una supuesta coincidencia genética del cromosoma Y, un dato cuestionado incluso por especialistas internacionales.

Durante años, su defensa -con el apoyo del Innocence Project Argentina- insistió en que el proceso había estado plagado de errores, prejuicios y violaciones al debido proceso. La Corte Suprema tardó casi ocho años en responder, pero cuando lo hizo fue contundente: la condena carecía de garantías.

Ese fallo obligó a revisar la causa y en 2024 finalmente fue sobreseído. En la causa por el doble femicidio, queda un condenado: Gustavo Orlando Lasi, considerado autor de los delitos de “robo, abuso sexual con acceso carnal y doble homicidio agravados”.

En 2014 recibió una pena a treinta años de prisión y en 2016 el Tribunal de Impugnación de Salta la elevó a perpetua. Mientras tanto, el padre de Cassandre Bouvier presentó recientemente en Francia una denuncia para que se esclarezcan los hechos. Duda de un encubrimiento.

