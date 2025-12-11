El nombre suizo que tiene seis letras, es furor en Argentina y se considera uno de los más lindos del mundo

Al momento de elegir un nombre para un bebé, se suele recurrir a los más tradicionales, a aquellos que están en la familia hace años o los que han resurgido de generaciones anteriores. No obstante, en los últimos años han cobrado relevancia los nombres internacionales. Este diciembre de 2025, un nombre suizo entre en podio de los más lindos del mundo.
El nombre en cuestión es Joelle, de origen suizo y con creciente popularidad en Argentina. Suiza es un país con diversas lenguas gracias a su triple frontera. En ese país se usan nombres alemanes, franceses, italianos, como también nombres originales de Suiza.
Qué significa el nombre Joelle
Joelle tiene un origen bíblico. Es un nombre comúnmente utilizado para las mujeres, aunque tiene su versión en masculino: Joel. Su origen es hebreo, dado su carácter religioso, y significa “Dios es su señor”. Su traducción literal del hebreo, sin embargo, es “Yahvé es Dios”.
Otro dato relativo al nombre es que Joel es un profeta que se recuerda por haber traído la advertencia apocalíptica. Su origen es antiguo, pero ha sido usado en múltiples generaciones desde entonces, lo que permitió que su significado vaya cambiando con el tiempo.
Más nombres de origen suizo
Existen muchos nombres usados por los suizos que llegaron a la Argentina y se popularizaron. Entre los de nena, por ejemplo, están:
- Julia: significa juvenil.
- Laetitia o Letitia: significado alegría.
- Leonie: significa leona.
- Luisa: significa guerrera.
- Lydia: un nombre con raíces bíblicas.
Por su parte, entre los nombres de varón están:
- Levi: significa unido o adjunto.
- Nikolas: significa victoria del pueblo.
- Noah: significa descanso.
- Oskar u Oscar: significa lanza de Dios o querido amigo.
- Timeo: significa honor.
En Argentina, cada vez son más los nombres internacionales de todo origen, que ganan adeptos entre las nuevas y desprejuiciadas generaciones.