El nombre suizo que tiene seis letras, es furor en Argentina y se considera uno de los más lindos del mundo

Otro dato relativo al nombre es que Joel es un profeta que se recuerda por haber traído la advertencia apocalíptica. Su origen es antiguo, pero ha sido usado en múltiples generaciones desde entonces, lo que permitió que su significado vaya cambiando con el tiempo.

Más nombres de origen suizo

Existen muchos nombres usados por los suizos que llegaron a la Argentina y se popularizaron. Entre los de nena, por ejemplo, están:

Julia: significa juvenil.

Laetitia o Letitia: significado alegría.

Leonie: significa leona.

Luisa: significa guerrera.

Lydia: un nombre con raíces bíblicas.

Por su parte, entre los nombres de varón están:

Levi: significa unido o adjunto.

Nikolas: significa victoria del pueblo.

Noah: significa descanso.

Oskar u Oscar: significa lanza de Dios o querido amigo.

Timeo: significa honor.

En Argentina, cada vez son más los nombres internacionales de todo origen, que ganan adeptos entre las nuevas y desprejuiciadas generaciones.