El nombre de bebé de 5 letras que nadie elige desde 1932

Los nombres raros de bebé en Argentina

La costumbre de buscar nombres exóticos y únicos no es de ahora: ya entre los primeros nacimientos registrados por el Renaper, hay algunos que suenan totalmente desconocidos, a pesar de que incluso a principios del siglo pasado la ley era mucho menos permisiva que ahora. Antes, por ejemplo, no se podían usar voces extranjeras de ninguna clase.

El nombre que nadie elige desde 1932

Uno de los nombres más excéntricos es Patra, que por tan raro sólo se usó dos veces. Lo más llamativo es que las dos veces fueron en el mismo año: en 1932 se anotaron dos nacimientos bajo ese nombre, y que nunca más volvió a elegirse.

Origen y significado del nombre Patra

Patra no es un nombre tradicional en los registros onomásticos clásicos, pero suele asociarse a tres posibles orígenes:

Variante moderna de Petra: de origen griego, derivado de pétr (πτρα), que significa “piedra” o “roca”. Patra aparece en algunos países como una adaptación corta, más suave o moderna de Petra.

Relación con la ciudad griega Patras: puede vincularse con Patras, una histórica ciudad portuaria de Grecia. En este caso, el nombre tiene una connotación geográfica-cultural, ligada a tradición helénica y marítima.

Influencia egipcia moderna: en algunos contextos aparece como nombre inspirado en Cleopatra (por su terminación -patra), utilizado como forma abreviada o reinterpretada. No es históricamente un nombre egipcio antiguo, pero sí una creación moderna basada en esa sonoridad.

Dependiendo del origen que se considere, los significados posibles son: