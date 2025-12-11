Inicio Ovación Fútbol Fefusa
Futsal

FEFUSA: el Torito Rodríguez recibirá las 9 finales de las categorías inferiores masculinas

Este sábado se jugarán las nueve finales de las categorías inferiores masculinas de FEFUSA. El escenario elegido es el Torito Rodríguez, de San Martín

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Este sábado se conocerán los nueve campeones de las inferiores masculinas del torneo Clausura de FEFUSA.

Este sábado se conocerán los nueve campeones de las inferiores masculinas del torneo Clausura de FEFUSA.

Christian Sosa / Futsal de Primera

El Torito Rodríguez, estadio cubierto ubicado en San Martín, es el escenario elegido para que este sábado (13 de diciembre) se desarrollen las finales de los diferentes torneos de las inferiores masculinas de FEFUSA. En total serán nueve los partidos que se jugarán a lo largo de la jornada.

Los primeros encuentros comenzarán a las 11 y el último, correspondiente a la C20 de la Copa de Oro (Don Orione y Ramef definirán al campeón), tendrá su pitazo inicial a las 19. Salvo este último, en todos los horarios anteriores se jugarán dos partidos por turno.

Torito Rodríguez

Las finales de las inferiores masculinas de FEFUSA

El Torito Rodríguez, que tendrá dos canchas funcionando en simultáneo, albergará nueve partidos a lo largo de este sábado. Las tres categorías (C15, C17 y C20) definirán a los campeones del torneo Clausura en cada una de las competencias (Copa de Oro, Plata y Bronce) organizadas por FEFUSA.

El cronograma de partidos será el siguiente:

  • 11hs - Deportivo Goretti vs. Municipalidad de San Martín/Palmira - C15 de Copa de Bronce
  • 11hs - Obras Mendoza vs. La Cumbre - C17 de Copa de Bronce
  • 13hs - Sanidad vs. Llaver - C17 de Copa de Plata
  • 13hs - Vistalba La Colonia vs. Banco Mendoza - C20 de Copa de Bronce
  • 15hs - Municipal Mendoza vs. Independiente Rivadavia - C15 de Copa de Plata
  • 15hs -Fray Luis Beltrán vs. San Pablo - C15 de Copa de Oro
  • 17hs -Club Alemán vs Regatas - C17 de Copa de Oro
  • 17hs - Municipalidad de Junín/La Colonia vs. Sanidad - C20 de Copa de Plata
  • 19hs - Don Orione vs. Ramef - C20 de Copa de Oro
Embed - Fefusa Futsal on Instagram: "FINALES FORMATIVAS. Así se jugarán las definiciones de las tres copas en el estadio Torito Rodríguez de San Martín este sábado. #ElCorazónDelFutsal"
View this post on Instagram

Cómo comprar entradas

Aquellos que deseen adquirir sus tickets para las finales que este sábado se desarrollarán en el Torito Rodríguez deberán hacerlo a través de la plataforma de Access Fan. La entrada tiene un valor de $5.000 y con ella se podrá acceder a todos los partidos de la jornada.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas