FEFUSA: el Torito Rodríguez recibirá las 9 finales de las categorías inferiores masculinas

Los primeros encuentros comenzarán a las 11 y el último, correspondiente a la C20 de la Copa de Oro (Don Orione y Ramef definirán al campeón), tendrá su pitazo inicial a las 19. Salvo este último, en todos los horarios anteriores se jugarán dos partidos por turno.

Torito Rodríguez

Las finales de las inferiores masculinas de FEFUSA

El Torito Rodríguez, que tendrá dos canchas funcionando en simultáneo, albergará nueve partidos a lo largo de este sábado. Las tres categorías (C15, C17 y C20) definirán a los campeones del torneo Clausura en cada una de las competencias (Copa de Oro, Plata y Bronce) organizadas por FEFUSA.