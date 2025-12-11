FEFUSA: el Torito Rodríguez recibirá las 9 finales de las categorías inferiores masculinas

El Torito Rodríguez, estadio cubierto ubicado en San Martín, es el escenario elegido para que este sábado (13 de diciembre) se desarrollen las finales de los diferentes torneos de las inferiores masculinas de FEFUSA. En total serán nueve los partidos que se jugarán a lo largo de la jornada.
Los primeros encuentros comenzarán a las 11 y el último, correspondiente a la C20 de la Copa de Oro (Don Orione y Ramef definirán al campeón), tendrá su pitazo inicial a las 19. Salvo este último, en todos los horarios anteriores se jugarán dos partidos por turno.
Las finales de las inferiores masculinas de FEFUSA
El Torito Rodríguez, que tendrá dos canchas funcionando en simultáneo, albergará nueve partidos a lo largo de este sábado. Las tres categorías (C15, C17 y C20) definirán a los campeones del torneo Clausura en cada una de las competencias (Copa de Oro, Plata y Bronce) organizadas por FEFUSA.
El cronograma de partidos será el siguiente:
11hs - Deportivo Goretti vs. Municipalidad de San Martín/Palmira - C15 de Copa de Bronce
11hs - Obras Mendoza vs. La Cumbre - C17 de Copa de Bronce
13hs - Sanidad vs. Llaver - C17 de Copa de Plata
13hs - Vistalba La Colonia vs. Banco Mendoza - C20 de Copa de Bronce
15hs - Municipal Mendoza vs. Independiente Rivadavia - C15 de Copa de Plata
15hs -Fray Luis Beltrán vs. San Pablo - C15 de Copa de Oro
17hs -Club Alemán vs Regatas - C17 de Copa de Oro
17hs - Municipalidad de Junín/La Colonia vs. Sanidad - C20 de Copa de Plata
19hs - Don Orione vs. Ramef - C20 de Copa de Oro
Embed - Fefusa Futsal on Instagram: "FINALES FORMATIVAS. Así se jugarán las definiciones de las tres copas en el estadio Torito Rodríguez de San Martín este sábado. #ElCorazónDelFutsal"
View this post on Instagram
Cómo comprar entradas
Aquellos que deseen adquirir sus tickets para las finales que este sábado se desarrollarán en el Torito Rodríguez deberán hacerlo a través de la plataforma de Access Fan. La entrada tiene un valor de $5.000 y con ella se podrá acceder a todos los partidos de la jornada.