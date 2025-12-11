Torneo Clausura de la Liga de Honor de Amebal: se definieron los finalistas del masculino y uno del femenino

Los dos finalistas del masculino y uno del femenino quedaron definidos con la disputa de tres semifinales del Torneo Clausura de handball de Amebal, en la división Liga de Honor.
En varones la final la jugarán Municipalidad de Tupungato y Municipalidad de Maipú y en femenino se clasificó finalista el municipio maipucino y espera rival entre la Muni de Tupungato y Regatas, que jugarán este jueves la semifinal desde las 22.30, en el Valle de Uco.
La Muni de Tupungato fue hasta el polideportivo de la UNCuyo y venció a los locales por 31 a 23 (primer tiempo 15-13). Para los tupungatinos jugó Martín Maya (11 goles) que regresó de su paso por un año y medio en Boca Juniors. Para los universitarios el goleador fue Felipe Bouzo (11 tantos).
En el Poli de la Municipalidad de Maipú los locales fueron muy superiores a Municipalidad de San Martín (Palmira) para vencer por 44 a 24 (Primer tiempo 23-9). En los maipucinos el goleo estuvo repartido entre 13 jugadores con 6 tantos de Luciano Faraz, Valentín Faraz y Santino Mazzaresi.
En la Liga de Honor femenina Municipalidad de Maipú, de local, se impuso a UNCuyo por 26-20 (PT 14-11) con 8 jugadoras que convirtieron y fue Romina Díaz (5) la mayor anotadora. En las Verdes la más efectiva fue Giselle Muñoz (6) entre las 6 que concretaron goles. Candela Fara fue la gran protagonista en el arco maipucino.
Desde Amebal se anunciará este viernes la programación de la jornada final.