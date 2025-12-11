Torneo Clausura de la Liga de Honor de Amebal: se definieron los finalistas del masculino y uno del femenino

En varones la final la jugarán Municipalidad de Tupungato y Municipalidad de Maipú y en femenino se clasificó finalista el municipio maipucino y espera rival entre la Muni de Tupungato y Regatas, que jugarán este jueves la semifinal desde las 22.30, en el Valle de Uco.

maipu 1 Maipú es finalista en mujeres y varones.

La Muni de Tupungato fue hasta el polideportivo de la UNCuyo y venció a los locales por 31 a 23 (primer tiempo 15-13). Para los tupungatinos jugó Martín Maya (11 goles) que regresó de su paso por un año y medio en Boca Juniors. Para los universitarios el goleador fue Felipe Bouzo (11 tantos).