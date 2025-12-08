El Mendoza Padel Trophy 2025 tuvo su emotiva gala de reconocimientos y celebración en el Ángel Bustelo

La ceremonia de premiación puso a la provincia una vez más en el centro de la escena del deporte de mayor crecimiento en la actualidad. La velada, que superó altamente todas las expectativas, contó con una producción de gran nivel marcada por la tecnología, el público y la emoción, muy superior a la edición anterior.

mpt 6 Lisandro Molinas se llevó dos premios. Gentileza Padelgrafía

El evento se realizó bajo la conducción de Gisela Campos y Gustavo Spitaleri, acompañado de cerveza de Stella Artois, los vinos de Casa La Primavera y la gastronomía de Churrico, además de las entrevistas de Agustina Leyes en la previa, mientras en la sala mayor se presentaron la cantante Marianela Martín y sus músicos.

Como cierre, tras la entrega de los premios todos los presentes disfrutaron de la gran fiesta de fin de año del pádel de Mendoza de la mano del DJ Maxi Poloni, los tragos y la mejor gastronomía de La Criolla.

mpt 7 Ale Morcos fue uno de los homenajeados. Gentileza Padelgrafía

Guido Vacca, director del MPT, agradeció “a quienes desde el sector público y privado hacen posible este tipo de eventos” y también a todos los clubes que participaron nominando a los mejores jugadores en cada una de las categorías.

Tal como ocurrió en 2024 hubo sorteos, sorpresas, reconocimientos para la labor de AJuPaM y Alejandro Morcos, además de momentos emotivos como los merecidos homenajes a Ana María Mercau, Jorge Bianchetti (con la participación de Mario Cozzolino) y al siempre recordado Carlos Liberal.

MPT 2 Jorge Bianchetti, un histórico del pádel de Mendoza. Gentileza Padelgrafía

Entre los ganadores del Mendoza Padel Trophy 2025 se destacó el elegido por el jurado en Primera, Jeremías Rufino, quien resaltó: “Este es un premio muy importante en mi carrera porque corona un año muy positivo y sirve para encarar el 2026 con el objetivo de jugar no solo acá sino también viajar más a competir afuera y poder sumar puntos en el ranking FIP”.

MPT 3 Jeremías Rufino, el mejor de Primera del 2025. Gentileza Padelgrafía

Los distinguidos del Mendoza Padel Trophy 2025

MENORES DESTACADOS: Lisandro Molinas, Julián Revuelta y Pilar Placeres.

JÓVENES TALENTOS: Ignacio Petriachi, Jazmín Prieto y Marcos Ramos.

DESEMPEÑO DEPORTIVO: Silvio Nasif y Gustavo Rojas.

HACEDORES: Jorge Bianchetti y Ana María Mercau.

PREMIADOS – MENDOZA PADEL TROPHY 2025

MUJERES

Octava: Guadalupe Mena.

Séptima: Pilar Placeres.

Sexta: Florencia Weber.

Quinta: Flavia Martínez.

Cuarta: Natalia Mocayar.

mpt 5 Leo Moretta y los premiados de la Academia del Kondor Club. Gentileza Padelgrafía

VARONES

Octava: Valentín Mucha.

Séptima: Lisandro Molinas.

Sexta: Leandro Martínez.

Quinta: Federico Gamboa.

Cuarta: Pablo Castelucci.

Tercera: Justiniano Ripa.

Segunda: Adrián Gavazza.

Primera: Jeremías Rufino.

REVELACIONES

Renata Escobar, Ramiro Amaya y Benjamín Navarro.

MPT 2025 fue posible gracias al imprescindible apoyo de empresas y marcas que confían y ponen en valor a este deporte como Marco Vallana, Goldstein, AG Sport Padel, Churrico, Ferreyra Materiales, Griffouliere transportes, Ñam Gourmet, Prolube, Soluciones Creativas, NutraCell, CespedPar, J’hayber, Cerutti, Expreso Angeleri, Leocut, Kingo, Productos JJJA, Fernando Palermo productor, Grupo MZ, Planeta Padel, 2M Group, Industrias Geo, Academia de Pádel Adrián López, El Roble, Ospelsym, Organización Montes de Oca, Big Salads, Planeta Padel, Vida Eco, Costa Live, Casa La Primavera, Renatawür, JT indumentaria masculina, Anation e Impulse consultora.