Tristeza total

Changuito Zeballos rompió el silencio en redes tras la dura eliminación de Boca

Boca quedó eliminado del Torneo Clausura y las críticas le llovieron a Claudio Úbeda porque decidió sacar al Changuito Zeballos

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Exequiel Zeballos salió reemplazado y estalló la polémica.

Claudio Úbeda está en el ojo de la tormenta porque en el partido por las semifinales que enfrentó a Boca Juniors con Racing Club decidió realizar tan solo dos modificaciones; para colmo, uno de esos cambios involucró a Exequiel Zeballos, quizás el jugador más desequilibrante del Xeneize en los últimos tiempos.

El cambio se produjo a los 71 minutos y la decisión del técnico causó la sorpresa de los jugadores al punto que Leandro Paredes tuvo una muy mala reacción al enterarse de lo que estaba sucediendo.

ubeda-zeballos-boca
Exequiel Zeballos no pudo marcar la diferencia para lograr la clasificación.

Changuito Zeballos rompió el silencio en redes tras la dura eliminación de Boca

Changuito Zeballos estaba teniendo un partido correcto y había logrado que el árbitro amoneste a tres jugadores de Racing, sin embargo cuando el partido continuaba empatado sin goles el técnico eligió sacar al delantero de 23 años para decidir el ingreso de Alan Velasco.

La hinchada se sorprendió al igual que Leandro Paredes y, para colmo, a los cuatro minutos llegó el gol de Maravilla Martínez que terminó siendo letal para que la Academia consiguiera la clasificación a la final del Torneo Clausura.

Aunque no habló en conferencia de prensa Changuito Zeballos decidió realizar un posteo para manifestar su tristeza luego de la eliminación: "Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos".

Luego manifestó palabras de apoyo al plantel: "Pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo,ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir".

changuito-zeballos

Para finalizar, también agradeció a los hinchas del Xeneize: "Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento".

changuito-zeballos
Ezequiel Zeballos se quedó sin poder campeonar con Boca.

La situación contractual de Changuito Zeballos

El extremo de Boca tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo tanto deberá reunirse con la dirigencia del Xeneize para definir de cuánto tiempo será la renovación además de arreglar la parte económica de un jugador que tiene proyección internacional.

El problema de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es que son varios los casos de jugadores que se han terminado yendo libres; uno de los ejemplos más emblemáticos fue el de Agustín Almendra quien no quiso renovar, fue marginado a la Reserva y en el último fin de semana fue uno de los verdugos del Xeneize.

Qué dijo Úbeda sobre el cambio de Zeballos

Claudio Úbeda se refirió al polémico cambio que determinó la salida de Zeballos: "Lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Ezequiel es que estaba cansando y por eso tomamos la decisión de sacarlo".

"Si miramos para atrás en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande durante todo el tiempo que estuvo en campo y por eso habíamos tomado esa decisión", concluyó el entrenador.

