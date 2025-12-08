Paolo Olivera: el histórico entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima que fue clave en el ascenso

Paolo Olivera, es el entrenador de arqueros histórico de Gimnasia y Esgrima. Hace 12 años que está en la institución, formó a muchos de los arqueros que pasaron por el Lobo y que resaltan su trabajo. El entrenador de arqueros tuvo una charla con Ovación donde contó su función.
Paolo Olivera arrancó hablando de su función específica en el puesto de arquero y afirmó: "Son 12 años que estoy en club trabajando en esta función, es lo más importante que me puede haber pasado, este trabajo me encanta, es algo que apasiona. Es muy lindo hacerlo en el club que yo amo".
Embed - Paolo Olivera, entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima
"Hemos tenido buenos resultados, siempre digo que el buen trabajo es todo de ellos, los arqueros se han entregado al máximo en la forma de entrenamiento que tenemos", contó Paolo Olivera que fue fundamental en el ascenso de Gimnasia y Esgrima con el entrenamiento que hizo con los arqueros César Rigamonti y Lautaro Petruchi, que les tocó jugar durante el torneo de la Primera Nacional.
" A todos los arqueros los trato por igual y los entrenó con la misma intensidad", sumó el integrante del Cuerpo Técnico.
"Como profesional seguimos creciendo y nos seguimos actualizando para hacer el mejor trabajo", contó Paolo Olivera. "Como profesional seguimos creciendo y nos seguimos actualizando para hacer el mejor trabajo", contó Paolo Olivera.
"Me pone contento que muchos arqueros que pasaron por el club y siguen triunfando, Tomás Marchiori, Tomás Giménez, el caso de Brian Olivera, Seba Giovini, Damián y Alejo Tello, tengo muy buena relación con todos", aseguró Paolo Olivera. "Me pone contento que muchos arqueros que pasaron por el club y siguen triunfando, Tomás Marchiori, Tomás Giménez, el caso de Brian Olivera, Seba Giovini, Damián y Alejo Tello, tengo muy buena relación con todos", aseguró Paolo Olivera.
Paolo Olivera contó cómo llegó a Gimnasia y Esgrima
Paolo Olivera se refirió a los inicios en Gimnasia y Esgrima como entrenador de arqueros. "Me retiré a los 31 en Gutiérrez Sport Club y con Javier Kola tengo una buena relación y me trajo al club, arranqué con las divisiones inferiores, después surgió la posibilidad de trabajar con el plantel profesional cuando ascendimos en el 2014 al Federal A y a la Primera Nacional y ahora a Primera".
"Soy una agradecido a los dirigentes con la continuidad de trabajo que me han dado, a los cuerpos técnicos, a los arqueros, y a la gente que me ha dado mucho cariño, reveló.
Sus sensaciones tras el ascenso
Embed - Paolo Olivera on Instagram: "Como explico lo que siento si ni yo todavía entiendo lo que paso! Lo que se logró con mucho esfuerzo trabajo y dedicación!! Solo palabras de agradecimiento a este tremendo plantel a todos los que hacen que mi hermoso club @gimnasiamzaoficial camine para adelante. A mis gladiadores que me soportan dia a dia @cesarrigamontiok @lpetruchi @lucianoo.sarmiento @nacho.zambudio @mitriatti_ Y nunca se quejaron de nada. A mi familia que lo vive como yo. @ayelenantoniolli @_mia.olivera_ gracias por todo.. con Benja y mi angelito a todos lados!! Un club con mucha historia que merece estar en PRIMERA. Somos de primerA Se cumplió mi deseo. "SER FELICES TODOS JUNTOS EL MISMO DIA"."