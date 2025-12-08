Paolo Olivera: el histórico entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima que fue clave en el ascenso

" A todos los arqueros los trato por igual y los entrenó con la misma intensidad", sumó el integrante del Cuerpo Técnico.

"Como profesional seguimos creciendo y nos seguimos actualizando para hacer el mejor trabajo", contó Paolo Olivera.

"Me pone contento que muchos arqueros que pasaron por el club y siguen triunfando, Tomás Marchiori, Tomás Giménez, el caso de Brian Olivera, Seba Giovini, Damián y Alejo Tello, tengo muy buena relación con todos", aseguró Paolo Olivera.

Paolo Olivera contó cómo llegó a Gimnasia y Esgrima

Paolo Olivera se refirió a los inicios en Gimnasia y Esgrima como entrenador de arqueros. "Me retiré a los 31 en Gutiérrez Sport Club y con Javier Kola tengo una buena relación y me trajo al club, arranqué con las divisiones inferiores, después surgió la posibilidad de trabajar con el plantel profesional cuando ascendimos en el 2014 al Federal A y a la Primera Nacional y ahora a Primera".

"Soy una agradecido a los dirigentes con la continuidad de trabajo que me han dado, a los cuerpos técnicos, a los arqueros, y a la gente que me ha dado mucho cariño, reveló.

Sus sensaciones tras el ascenso