David Beckham David Beckham manifestó su admiración por Lionel Messi.

David Beckham habló luego de conseguir su primer MLS Cup

Inter Miami consiguió la MLS Cup y David Beckham se refirió a la actuación de Lionel Messi: "Cuando le das la pelota a Leo, él crea situaciones. El equipo estuvo muy unido, y eso hizo la diferencia".

Además puso en valor el trabajo del rival en la final donde se impusieron Las Garzas por 3 a 1: "Todo el crédito para ellos, jugaron un gran partido y nos presionaron muchísimo. Cuando hicieron el gol, por momentos nos dominaron. Pero recuperamos el control cuando volvimos a tener la pelota en el medio".

El ex jugador inglés es dirigente en el Inter Miami y se mostró conmovido al lograr el título: "Pasé muchas noches sin dormir. Pero siempre creí en traer el equipo a Miami. Cuando encontré a los socios indicados, supe que todo era posible".

Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar.

Lionel Messi - David Beckham Lionel Messi llegó a Inter Miami luego de una serie de llamadas de David Beckham.

David Beckham reveló dónde vivirá Lionel Messi cuando se retire

El inglés también se expresó sobre una charla íntima que tuvo con Lionel Messi sobre el futuro del rosarino una vez que finalice su contrato con el conjunto estadounidense: "Solo piensa en vivir cerca de Camp Nou".

"Me encantaría que viviera en Miami cuando se retire, pero no hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Tiene el escudo del club catalán tatuado en la pierna, ¡hasta su botella de agua lo tiene!", explicó entre risas.

En diálogo con Apple TV el dirigente inglés finalizó: "Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou".