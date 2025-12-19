Pronóstico del tiempo: tras el paso del Zonda y una máxima de 37 grados se viene un finde con cierto alivio

Pero la atención principal estuvo puesta en el Zonda, que se desarrolló desde las 13 en el Sur de Malargüe, el Sur del Valle de Uco y la zona de Uspallata, con ráfagas entre 40 y 45 kilómetros por hora.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (21).jpeg Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana

Para el sábado 20 de diciembre, la provincia experimentará un leve descenso en la temperatura máxima. Se espera una mínima de 14 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 20 grados en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio provincial rondará los 30 grados.

El viento circulará del Sur de leve a moderado en toda la provincia entre las 7 y las 17, lo que generará el mencionado descenso térmico.

Nuevamente, habrá viento Zonda desde las 12 hasta las 21 en Malargüe, el Sur de Malargüe, el Valle de Uco, la cordillera Sur y el Valle de Uspallata, con menor intensidad.

El cielo estará despejado durante la mañana y las primeras horas de la tarde del sábado. Sin embargo, a partir de las 17, se anticipa la posibilidad de convección localizada en el Oeste del Valle de Uco.

Desde la medianoche, se esperan tormentas moderadas en la zona Sur, el Valle de Uco y el Sur del Gran Mendoza, que podrían prolongarse hasta el amanecer del domingo. En alta montaña, el cielo estará despejado durante la mañana y con nubosidad generalizada desde las 13, sin registro de precipitaciones.

Alertas meteorológicas y condiciones en alta montaña

Finalmente, el domingo 21 de diciembre amanecerá inestable, con posibles precipitaciones en el Valle de Uco y la zona Este, situación que se extendería hasta las 11.

La temperatura mínima oscilará entre los 14 grados en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y los 18 grados en el resto, con una máxima promedio provincial de 29 grados.

La circulación de viento del Sur, leve pero continua entre las 7 y las 23, afectará toda la provincia, manteniendo una jornada ventosa pero refrescante.

El viento Zonda volverá a hacerse presente entre las 14 y las 21, afectando Malargüe, el Sur de Malargüe, la cordillera Sur y el Valle de Uspallata, con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Durante la tarde, se espera convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza en horas de la tarde-noche.

En la madrugada del lunes, las tormentas se concentrarían en la zona Este, y no se descarta la caída de granizo durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. San Rafael presentaría cielo seminublado y sin tormentas. En alta montaña, el pronóstico del tiempo muestra cielo nublado sin precipitaciones.