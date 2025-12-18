Viento Zonda en Mendoza: qué día y a qué hora llegan las fuertes ráfagas

Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda en el departamento de Malargüe. El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

mapa_alertas - 2025-12-18T072223.284 Este es el departamento afectado este viernes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.