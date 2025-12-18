Luego de varias semanas sin alerta por viento Zonda, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a la provincia de Mendoza este viernes 19 de diciembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fuertes vientos.
Viento Zonda en Mendoza: qué día y a qué hora llegan las fuertes ráfagas
Este es el departamento de la provincia que se encuentra en alerta por la llegada de fuerte viento Zonda
Alerta por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda en el departamento de Malargüe. El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómenos como tormentas.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.