¿Cómo usar la canela para estimular la floración de la sansevieria o lengua de suegra?

De acuerdo a lo que explican expertos en jardinería, integrar esta especia en la rutina de riego no es solo un truco casero, sino una práctica respaldada por sus potentes propiedades antisépticas y regenerativas que transforman la salud del sustrato de manera inmediata, impulsando la floración de la sansevieria. En concreto, la especia estimulará la actividad microbiana del suelo, favoreciendo así una mejor absorción de nutrientes por parte de la lengua de suegra.

sansevieria flores lengua de suegra Cómo estimular la floración de la sansevieria o lengua de suegra.

La preparación de este truco de jardinería consistirá en mezclar una cucharadita de canela en polvo en un litro de agua, preferiblemente tibia para facilitar la dilución. Dejar reposar la mezcla durante toda la noche. Al día siguiente, tras filtrarla o agitarla bien, utilizarla como agua de riego habitual, asegurándote de que el líquido penetre profundamente hasta las raíces para que la planta absorba todos sus beneficios.