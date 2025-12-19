La sansevieria o lengua de suegra es una planta destacada por la belleza de sus hojas. Aunque, su impacto visual puede ser aún mayor si logramos que la suculenta comience a florecer. Para que esto sea posible, podemos acudir a las propiedades de una especia que cualquiera tiene en su cocina: la canela.
Pocos lo saben: la especia que ayudará a que tu sansevieria o lengua de suegra estalle de flores en 2026
Descubrí cómo potenciar la floración de la sansevieria o lengua de suegra sin gastar dinero
¿Cómo usar la canela para estimular la floración de la sansevieria o lengua de suegra?
De acuerdo a lo que explican expertos en jardinería, integrar esta especia en la rutina de riego no es solo un truco casero, sino una práctica respaldada por sus potentes propiedades antisépticas y regenerativas que transforman la salud del sustrato de manera inmediata, impulsando la floración de la sansevieria. En concreto, la especia estimulará la actividad microbiana del suelo, favoreciendo así una mejor absorción de nutrientes por parte de la lengua de suegra.
La preparación de este truco de jardinería consistirá en mezclar una cucharadita de canela en polvo en un litro de agua, preferiblemente tibia para facilitar la dilución. Dejar reposar la mezcla durante toda la noche. Al día siguiente, tras filtrarla o agitarla bien, utilizarla como agua de riego habitual, asegurándote de que el líquido penetre profundamente hasta las raíces para que la planta absorba todos sus beneficios.
Recordá que la lengua de suegra es una planta que no tolera el exceso de agua. Por lo tanto, deberás regar con esta mezcla una vez que el sustrato esté seco. Caso contrario, las raíces comenzarán a pudrirse y no estimularemos la floración del ejemplar. Este truco específico se puede poner en práctica cada dos semanas.
Por otro lado, un dato no menor es que la canela actúa como fungicida natural, creando una barrera protectora que elimina las esporas de hongos dañinos sin alterar el equilibrio bacteriano del suelo. De esta forma, evitaremos la formación del moho blanco en la superficie del sustrato.
Además, es menester aclarar que el fuerte aroma de la canela resultará desagradable para insectos comunes como las hormigas y las pequeñas mosquitas del sustrato que atentan contra el bienestar de la sansevieria o lengua de suegra. Entonces, también lograremos mantener a raya a los visitantes no deseados sin recurrir a pesticidas agresivos.