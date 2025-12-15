El árbol de Navidad es un elemento indispensable esta temporada, especialmente por su impacto espiritual. Es un símbolo de prosperidad, amor y paz, tres pilares en la vida de cada persona. Además, si a su lado colocamos otra planta, podremos canalizar buena suerte, fortuna, éxito y abundancia, entre otras vibras, según profesa el Feng Shui.
Mejor que la sansevieria: la planta que debes tener al lado del árbol de Navidad para atraer buena suerte
Si ya armaste el árbol de Navidad, tendrás que saber cuál es la mejor planta para colocar a su lado y atraer buena suerte
¿Cuál es la planta que debemos colocar al lado del árbol de Navidad?
Si bien la sansevieria o lengua de suegra es una planta predilecta para tener en casa por su belleza y por sus propiedades energéticas, hay otra con mayores ventajas y que, además, tienen un agradable olor: la albahaca.
En el amplio catálogo de elementos que el Feng Shui considera beneficiosos, las plantas gozan de un rol preeminente y único. Su capacidad para influir positivamente en el entorno no se limita a ser parte de un ritual específico: el simple hecho de su presencia en un espacio ejerce un efecto benéfico en el flujo energético del hogar. Esto es lo que sucede con la albahaca, por ejemplo.
La albahaca es considerada una de las plantas esenciales que nunca deben faltar en el hogar. Su versatilidad permite que se incorpore tanto como elemento decorativo en el exterior o interior de la casa, como ingrediente fresco en las comidas. La filosofía del Feng Shui sostiene que, en cualquiera de sus presentaciones, su efectividad para aportar bienestar y buena suerte es igualmente potente.
En este caso, se recomienda colocar una planta de albahaca al lado del árbol de Navidad, convirtiendo así al centro del hogar como un imán para atraer energías positivas, cumpliendo tres funciones cruciales para el equilibrio del hogar:
- En primer lugar, es una poderosa herramienta para atraer la prosperidad y la buena suerte, con un énfasis especial en la economía doméstica.
- En segundo lugar, actúa como un eficaz purificador, capaz de alejar y disipar las malas energías estancadas en el ambiente.
- Finalmente, su vibración natural promueve la armonía, favoreciendo y fortaleciendo las relaciones entre los miembros del hogar.
En consecuencia, si tenés una planta de albahaca en casa, ya sea en la cocina o en el huerto, se recomienda colocarla en una maceta al lado del árbol e Navidad y así aprovechar sus propiedades energéticas.