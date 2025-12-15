Mejor que la sansevieria: la planta que debes tener al lado del árbol de Navidad para atraer buena suerte

La albahaca es considerada una de las plantas esenciales que nunca deben faltar en el hogar. Su versatilidad permite que se incorpore tanto como elemento decorativo en el exterior o interior de la casa, como ingrediente fresco en las comidas. La filosofía del Feng Shui sostiene que, en cualquiera de sus presentaciones, su efectividad para aportar bienestar y buena suerte es igualmente potente.

albahaca La albahaca es mejor que la sansevieria para tener al lado del árbol de Navidad.

En este caso, se recomienda colocar una planta de albahaca al lado del árbol de Navidad, convirtiendo así al centro del hogar como un imán para atraer energías positivas, cumpliendo tres funciones cruciales para el equilibrio del hogar:

En primer lugar, es una poderosa herramienta para atraer la prosperidad y la buena suerte , con un énfasis especial en la economía doméstica.

, con un énfasis especial en la economía doméstica. En segundo lugar, actúa como un eficaz purificador, capaz de alejar y disipar las malas energías estancadas en el ambiente.

Finalmente, su vibración natural promueve la armonía, favoreciendo y fortaleciendo las relaciones entre los miembros del hogar.

En consecuencia, si tenés una planta de albahaca en casa, ya sea en la cocina o en el huerto, se recomienda colocarla en una maceta al lado del árbol e Navidad y así aprovechar sus propiedades energéticas.