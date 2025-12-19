Daniel Vila: "El año que viene vamos a jugar con la estrella bordada en la camiseta"

El homenaje de la Legislatura y el balance de un gran 2025 para la Lepra

"Agradecemos a Edgardo Civit Evans, el diputado autor de esta iniciativa. Recibir un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Mendoza, que fue aprobada de manera unánime es un halago y un mimo al corazón de Independiente Rivadavia, y de toda la hinchada", comenzó diciendo Daniel Vila. Además, el máximo dirigente de la Lepra sostuvo que no fue tarea fácil conseguir un título tan importante como el obtenido en este 2025: "Unir todas las partes y lograr este objetivo para nosotros ha sido muy importante y muy difícil también. Porque el fútbol es resultados también y no siempre se gana. A veces la pelota entra, y cambia la vida de una institución y, cuando no entra, también".

vila diputados 1 Daniel Vila, en la Legislatura de Mendoza, recibiendo la distinción para Independiente Rivadavia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Sin dudas, la estrella obtenida es lo que más reluce en este 2025 para Independiente Rivadavia. Sin embargo, el Dr. Vila también ponderó otros aspectos que hacen a la vida de Independiente Rivadavia como relevantes en este año que está a punto de concluir. "Ponderamos lo que pasó con el grupo humano. La humildad que tuvo este equipo, el cuerpo técnico y los dirigentes. Pero sobre todo quiero destacar el comportamiento de la hinchada, que no solamente fue a la cancha el día que jugamos de local sino que también acompañó a Córdoba cuando tuvimos que salir campeones, que también estuvo cuando la Lepra se consagró en Copa Argentina...El hincha de Independiente es una cosa fuera de lo común".

Al resaltar al hincha, el presidente de la Lepra también destacó la cantidad de socios con los que hoy cuenta el club y que hacen a la vida institucional de la Lepra más saludable:"Había muy poquitos socios cuando llegamos. Hicimos un trabajo institucional importante, hoy estamos llegando a los 15 mil. Entonces no solo ha sido un crecimiento en lo futbolístico sino también en lo institucional. Y eso es importante porque en la medida que un club tiene más socios, puede fortalecerse y crecer".

hinchas-independiente-rivadavia-3 Daniel Vila ponderó a los hinchas de Independiente Rivadavia como el aspecto más destacado del 2025 después de la estrella obtenida.

Las metas para el 2026, la Copa Libertadores y la estrella sobre el escudo

El 2026 aparece en el mapa de Independiente Rivadavia como muy auspicioso. La Copa Libertadores es lo novedoso para la Lepra que se estrenará en un certamen internacional y además, el equipo de Alfredo Berti jugará la Supercopa Argentina, defenderá el tìtulo de la Copa Argentina y afrontará el torneo doméstico. "Vamos a seguir trabajando y a tratar de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Son muchas competencias en un año corto, futbolísticamente hablando, porque se juega el Mundial y tenemos varias competencias por delante: Apertura y Clausura, Conmebol Libertadores y la Supercopa", señaló.

gargantini 9

Al respecto de la localía en algunos de esos torneos, el presidente de la Lepra dio la noticia de que en la Copa Libertadores, Independiente no podrá hacer de local en su estadio: "La Copa de la Liga Profesional la vamos a jugar en el Bautista Gargantini. La Copa Libertadores no, por un tema técnico vamos a jugarla en el Malvinas".

En materia de plantel, Independiente Rivadavia cerró la incorporación de José Florentín -mediocampista paraguayo que viene de jugar en Central Córdoba- como el primer refuerzo para la temporada venidera y sobre el armado del equipo de cara a un exigente año, el presidente del club expresó: "Si bien está cerrado el primer refuerzo, que la semana que viene estará en Mendoza, estamos trabajando en armar un plantel largo porque son muchas competencias y muy seguidas, así que vamos a necesitar recambio". En la Lepra ya trabajan para retener a figuras importantes de esta temporada como Tomás Bottari o Matías Fernández, piezas fundamentales en el esquema de Berti.

Independiente Rivadavia compartirá zona con River, Racing, Estudiantes de Río IV, Atlético Tucumán, entre otros. Sobre la zona B que jugará la Lepra, Daniel Vila opinó: "Es una linda zona la que nos ha tocado y la última fecha va a ser la más interesante porque nos toca el clásico con Gimnasia".

Para cerrar, el mandatario de la Lepra confirmó lo que todos los hinchas de Independiente Rivadavia querían escuchar: "Obvio que el año que viene vamos a jugar con la estrella bordada en la camiseta. Tener una estrella es una cosa única, es un logro muy importante y quedará para siempre en la historia del club".