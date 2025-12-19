Cómo quitar las manchas del piso de madera sin arruinarlo: el eficaz truco casero

Uno de los métodos más recomendados para manchas comunes en pisos de madera vieja es el uso de bicarbonato de sodio y un paño húmedo.

El paso a paso es sencillo, pero hay que ser cuidadosos. Primero limpia el polvo de la zona con un trapo seco, después coloca una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la mancha.

piso de madera viejo (1) Proba este truco casero y quita manchas difíciles en tu piso de parquet.

Ahora humedece ligeramente un paño limpio con agua tibia y frota suavemente siguiendo la veta de la madera. Por último, retira los restos con un trapo apenas húmedo y secar de inmediato. Este truco casero es muy eficaz porque bicarbonato actúa como limpiador suave, sin rayar ni dañar la superficie. Aunque si la mancha es muy profunda, se recomienda repetir el procedimiento sin insistir en exceso.

Cabe destacar que si la mancha es de grasa, hay que cubrirla con algún producto que la absorba. Si la mancha es de bebidas, seca el líquido y pone detergente neutro.

Consejos para cuidar un piso de madera viejo

Nunca empapar el piso con agua

Seca siempre después de limpiar

Proba el método en un rincón poco visible

Evitar cepillos duros o esponjas metálicas

Lija y barniza cada cierto tiempo

Este truco se destaca por ser económico, fácil y seguro, ideal para quienes quieren mantener un piso de madera antiguo en buen estado sin recurrir a lijados ni productos agresivos.