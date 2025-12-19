La polémica declaración de Ruggeri sobre un control antidoping en el fútbol argentino

Luego el ex defensor contó una anécdota de su paso por Vélez Sarsfield, donde compartió plantel con el uruguayo Carlos “Chupete” Vázquez entre 1990 y 1992 y reveló que todo se originó a partir de la ingesta de un medicamento que estaba prohibido.

La polémica anécdota de Ruggeri

También detalló que, ya en el entretiempo, resolvieron la situación de manera irregular: “Llego al entretiempo y pregunto ‘¿tocó el 6?’. ‘Sí’, me responde. Me metí un cosito de suero y dije ‘¿A quién hago mear que esté sanito?’. Y me dijeron a ‘Chupete’ Vázquez”, relató entre risas, mientras agregaba: “Vos quedate tranquilo que alcohol te va a salir, pero está todo permitido”.

La anécdota generó reacciones inmediatas en el estudio y volvió a poner en debate prácticas del pasado vinculadas a los controles antidoping en el fútbol.