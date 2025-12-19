Éver Banega no seguirá en Newell's: "Es una decisión del jugador y del club"

"Ya hemos tomado esa decisión, así que lo quería informar porque van a hacer la misma pregunta varias veces", cerró el tema sin mayores datos al respecto.

De esta manera el hombre de 37 años cierra su segundo ciclo con la camiseta de Newell's, club del cual es confeso hincha y al cual lleva tatuado en la piel.

Tras su llegada en la temporada 2024, disputó un total de 65 partidos. En ellos convirtió cinco goles y aportó nueve asistencias. El último año estuvo lejos de lo esperado, ya que el equipo no logró clasificar a playoffs en ninguno de los dos torneos.

#AHORA - En una decisión compartida por el club y el jugador, Roberto Sensini anunció que Ever Banega NO SEGUIRÁ en Newell's... ¿En que club del Fútbol Argentino te gustaría seguir disfrutando la magia de este crack? pic.twitter.com/91ha9R7kk5 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 19, 2025

Pero esto no es todo, ya que la Lepra terminó peleando el descenso hasta las últimas des fechas y, como si fuera poco, perdió los dos clásicos ante Rosario Central.

Éver Banega aún no define su futuro profesional. Según trascendió tendría ofertas desde la Major League Soccer de los Estados Unidos y España. Aunque hay quienes no descartan que opte por colgar los botines.