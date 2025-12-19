Inicio Ovación Fútbol Éver Banega
Éver Banega no seguirá en Newell's: "Es una decisión del jugador y del club"

Éver Banega no seguirá en Newell's y de esta manera cerró su segundo ciclo en el club de sus amores

Fabián Salamone
Ever Banega no seguirá vistiendo la camiseta de Newells.

Este viernes tuvo lugar la presentación oficial de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez como los flamantes entrenadores de Newell's. En ella Roberto Sensini, Director Deportivo de la Lepra, se refirió al futuro de uno de los referentes del club: Éver Banega.

Al ser consultado sobre el futuro del exjugador de la Selección argentina, Boquita fue contundente en su charla ante los medios: “Banega no va a seguir en Newell's”.

Roberto Sensini, Director Deportivo de Newell's, junto a la dupla técnica.

La bomba de Sensini sobre el futuro de Banega

Sin rodeos, el Director Deportivo de la institución rosarina dio a conocer la noticia: "Con Éver estuvimos ayer reunidos. Él no va a seguir en el club, es una decisión de los dos, del jugador y del club".

"Ya hemos tomado esa decisión, así que lo quería informar porque van a hacer la misma pregunta varias veces", cerró el tema sin mayores datos al respecto.

De esta manera el hombre de 37 años cierra su segundo ciclo con la camiseta de Newell's, club del cual es confeso hincha y al cual lleva tatuado en la piel.

Tras su llegada en la temporada 2024, disputó un total de 65 partidos. En ellos convirtió cinco goles y aportó nueve asistencias. El último año estuvo lejos de lo esperado, ya que el equipo no logró clasificar a playoffs en ninguno de los dos torneos.

Pero esto no es todo, ya que la Lepra terminó peleando el descenso hasta las últimas des fechas y, como si fuera poco, perdió los dos clásicos ante Rosario Central.

Éver Banega aún no define su futuro profesional. Según trascendió tendría ofertas desde la Major League Soccer de los Estados Unidos y España. Aunque hay quienes no descartan que opte por colgar los botines.

