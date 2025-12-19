Tragedia en el NASCAR: murió la leyenda Greg Biffle y toda su familia en un accidente aéreo
Greg Biffle, gran figura de la categoría de automovilismo estadounidense NASCAR murió junto a su familia en un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte.
Por UNO
El gran accidente se produjo mientras la aeronave intentaba aterrizar y, hasta el momento, las causas no fueron esclarecidas por las autoridades que socorrieron al piloto.
Greg Biffle fue una de las leyendas del NASCAR
Biffle fue una de las grandes figuras de la categoría. A lo largo de su larga trayectoria ganó 19 carreras en la Cup Series y acumuló 56 victorias en las tres principales divisiones de NASCAR, y aunque estuvo nominado al Salón de la Fama de NASCAR, nunca llegó a ser incorporado..
En el 2023 Biffle fue elegido como uno de los 75 mejores pilotos de la historia del campeonato. Debutó a mediados de la década del '90 y dejó una huella indeleble dentro de la competencia. Tenía 56 años e iba a cumplir 57 el próximo 23 de diciembre.
Un año después participó en tareas de rescate aéreo con helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el impacto del huracán Helene, uno de los más mortales en Estados Unidos desde Katrina en 2005.
La organización del campeonato expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”.
Cómo se conoció la noticia de la muerte de la gloria del NASCAR
En un primer momento no se conocía la identidad de todas las personas que viajaban en el avión. Sin embargo, el medio especializado Motorsport informó que Garret Mitchell, amigo cercano de Biffle, confirmó la tragedia a través de Facebook.
“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión. Iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, dijo con pesar.