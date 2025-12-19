La autocrítica de Alpine y el fuerte apoyo a Colapinto y Gasly de cara a la temporada 2026

Asimismo, el director británico continuó: “Creo que los dos corredores que tenemos ahora son mejores que el monoplaza”.

Más adelante, destacó la labor hecha por el piloto francés Pierre Gasly: “Corrió razonablemente bien en Brasil y en Las Vegas, que fueron las pocas ocasiones en las que fuimos competitivos”, reconoció.

Alpine, optimista para el 2026

Alpine prepara un gran cambio en el monoplaza para 2026 y, si bien Nielsen no dio detalles de las modificaciones, el mandamás aseguró que el actual plantel de la entidad gala es el adecuado para competir en La Máxima el próximo año.

“Necesitamos hacer un coche mucho mejor porque los pilotos son perfectamente capaces de acompañarlo”, concluyó.

Por otro lado, la siguiente campaña de la F1 vendrá acompañada de varios cambios en la reglamentación. Tanto los autos como los neumáticos serán más pequeños y habrá unidades de potencias divididas en mitad combustión y mitad energía eléctrica.