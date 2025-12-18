Premier Padel: cuándo y dónde se jugará el P1 de Argentina en la temporada 2026

El circuito del año que viene contará con 26 torneos en 18 países, con casi un 75 % de pruebas indoor, y dos nuevos mercados ya que el mejor pádel del mundo llegará a Londres (Reino Unido) y Pretoria (Sudáfrica), así como sumará un nuevo torneo en España, en Valencia, para mantener la continua expansión global de esta disciplina.

Tras la Hexagon Cup en Madrid (28 de enero al 1 de febrero), el Premier Padel Tour 2026 arrancará en Riyadh, Arabia Saudita, el 9 de febrero y culminará con las Finals en Barcelona, del 7 al 13 de diciembre, donde los 16 mejores jugadores y jugadoras del Ranking FIP competirán por el título de la temporada 2026.

Un 2026 con muchas novedades para el pádel mundial

Este anuncio llega tras la presentación esta misma semana de la Hexagon World Series, un proyecto innovador de la FIP, Hexagon Cup y 54, en el que Premier Padel participa como accionista y socio estratégico.

La temporada 2026 marcará también la implementación del nuevo sistema de puntuación “Star Point”, impulsado por la necesidad de equilibrar tradición e innovación, mejorar el bienestar de jugadores y jugadoras, aumentar el atractivo televisivo y reforzar la experiencia de los aficionados.

David Sugden, CEO de Premier Padel, señaló: “Estamos convencidos de que 2026 será la mejor temporada de la historia del pádel, con innovaciones en el sistema de puntuación, más torneos indoor, nuevos conceptos de entretenimiento y un mayor foco en la experiencia del aficionado”.