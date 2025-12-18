Consternación en Ecuador por el brutal ataque y asesinato de un ex jugador de Selección

En cuestión de segundos los asesinos cumplieron con su objetivo y escaparon; en el lugar yacían en el piso el jugador y su esposa, quienes fallecieron al instante, mientras que su madre recibió una lesión superficial en la cabeza y está fuera de peligro. La mujer recibió atención dentro de una ambulancia durante una hora y media y luego fue trasladada a un centro médico de la ciudad.

Por el momento no hay detenidos ni información que permita dar con la identidad de los asesinos y las fuentes policiales revelaron que confían en que se trató de un ataque de sicarios. Además, manifestaron que la escena del crimen fue contaminada por las personas curiosas que rodearon los cuerpos que estuvieron descubiertos gran parte del tiempo.

Mario Pineida El jugador nacido en Ecuador también defendió los colores de Fluminense.

Los comunicados del Barcelona de Ecuador y Fluminense

Barcelona de Ecuador se expresó en las redes sociales una vez conocida la noticia: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", continúa el comunicado.

Además, detallaron cuáles serán los pasos a seguir: "En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Por su lado, Fluminense se sumó al mensaje expuesto en las redes sociales: "El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022".

"Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos", concluyó el comunicado oficial.