La gran noticia que recibió la Selección argentina femenina en vistas de los Juegos Olímpicos 2028

La Selección argentina femenina quedó oficialmente en carrera para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección argentina femenina quedó oficialmente en carrera para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de que la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobara la propuesta de la FIFA que amplía la cantidad de selecciones participantes en el torneo olímpico.

Con este nuevo formato, el certamen femenino contará con 16 equipos y Sudamérica dispondrá de 2,5 plazas, lo que garantiza a Argentina la clasificación a un repechaje por el último boleto disponible.

La decisión establece que la Confederación Sudamericana (Conmebol) y la Confederación Asiática (AFC) tendrán cada una dos cupos directos y medio, por lo que el pasaje restante se definirá en una repesca entre ambas regiones.

En ese cruce intercontinental, la Albiceleste ya tiene su lugar asegurado por haber sido tercera en la Copa América y ahora deberá esperar para conocer a su rival asiático, al que enfrentará en busca de su clasificación definitiva a la cita olímpica.

Con este nuevo escenario, la Selección argentina femenina mantiene vivo el sueño olímpico y suma un objetivo central en su calendario a mediano plazo. El repechaje será una prueba decisiva para un equipo que busca consolidarse a nivel internacional y volver a decir presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La ampliación del número de participantes representa un paso clave en el crecimiento del fútbol femenino y le otorga mayor competitividad y visibilidad a la disciplina en el marco olímpico.

Las selecciones participantes en el fútbol femenino de Los Ángeles 2028 serán 2,5 de Asia; 2 de África; 3 de la CONCACAF; 2,5 de Sudamérica; una de Oceanía, 4 de Europa y Estados Unidos por ser local.

