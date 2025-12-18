Israelita Macabi cerró la serie ante Godoy Cruz y es campeón anual de la Superliga

Después de la polémica suspensión del primer juego, Israelita Macabi cerró 2 a 0 la serie ante Godoy Cruz y se coronó campeón de la Superliga de básquetbol de Mendoza.
En el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres hubo dos resultados, porque en primer término se jugaron los 2'20" restantes del primer partido, a puertas cerradas, y luego se jugó la segunda final entre los campeones del Apertura y el Clausura, con aforo limitado.
Con gran efectividad desde la línea (acertó 6 de 6) Macabi cerró el primer partido por 95 a 88 pese a que perdía 88 a 87 al momento de la suspensión del lunes pasado.
Luego, ya con público limitado en las tribunas, ganó con lo justo la segunda final y sentenció la serie al imponerse por 86 a 84. Los parciales con los que el campeón del Clausura se coronó como el mejor de la temporada fueron 28-18, 55-47 y 72-75.
Andrés Llaver, autor de 28 puntos que incluyeron 7 triples, fue la figura del Celeste que sumó la tercera estrella anual de su historia tras las obtenidas en 1993 y 2019.