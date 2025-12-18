Israelita Macabi cerró la serie ante Godoy Cruz y es campeón anual de la Superliga

En el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres hubo dos resultados, porque en primer término se jugaron los 2'20" restantes del primer partido, a puertas cerradas, y luego se jugó la segunda final entre los campeones del Apertura y el Clausura, con aforo limitado.

IMG-20251218-WA0129 Israelita Macabi ganó dos partidos en una misma noche y es campeón anual. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Con gran efectividad desde la línea (acertó 6 de 6) Macabi cerró el primer partido por 95 a 88 pese a que perdía 88 a 87 al momento de la suspensión del lunes pasado.