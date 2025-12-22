En un mundo donde la naturaleza pone a prueba cada día a las ciudades, surge un edificio que desafía todo lo conocido. Esta construcción, pensada para dominar la altura y resistir embates del viento, temblores y densidad urbana, no es solo un proyecto, es una declaración de ambición y resistencia.
Se trata de un edificio que va a tener más de 1.700 metros de acero y vidrio. Una construcción que se levantan con la certeza de que la arquitectura también puede ser valiente. Te contamos en que lugar del planeta Tierra se va a construir.
Buscan construir el edificio más resistente y alto del planeta Tierra: una construcción de más de 1.700 metros
Tokyo Sky Mile Tower ES un proyecto que no busca solo ser el más alto del planeta Tierra, sino también uno de los más resistentes y visionarios jamás concebidos. Más que un edificio, está pensada como una ciudad vertical autosuficiente, capaz de albergar a decenas de miles de personas en un solo núcleo urbano, integrando vivienda, trabajo, servicios y espacios públicos en una única estructura.
Por ahora, esta construcción se trata un proyecto conceptual de superrascacielos diseñado para levantarse en la bahía de Tokio como parte del plan urbano Next Tokyo 2045. Su altura proyectada ronda los 1.600 a 1.700 metros, lo que la convertiría en el edificio más alto del planeta Tierra si llega a construirse.
Como será este edificio único en el planeta Tierra
- Tendrá más de 420 pisos, organizados en niveles funcionales con un base de geometría hexagonal. Esta forma distribuye mejor las cargas y reduce el impacto del viento.
- El edificio poseerá un núcleo central reforzado y múltiples estructuras externas que funcionan como “columnas vivas”, absorbiendo vibraciones y movimientos sísmicos.
- Es una construcción con sistemas de amortiguación y flexibilidad estructural que permiten que la torre se mueva sin colapsar frente a sismos o vientos extremos.
- Capacidad estimada para unas 55.000 personas entre residentes y trabajadores.
- Viviendas, oficinas, comercios, hospitales, escuelas, hoteles y espacios recreativos distribuidos a lo largo de la torre.
- Uso de energía solar y eólica integrada a la propia estructura.
- Gestión interna de residuos y reciclaje para reducir la dependencia del exterior.
- Ascensores capaces de moverse no solo en vertical, sino también en horizontal.
- Circulación pensada para que desplazarse dentro del edificio sea tan natural como hacerlo por una ciudad tradicional.