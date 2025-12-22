Se trata de un edificio que va a tener más de 1.700 metros de acero y vidrio. Una construcción que se levantan con la certeza de que la arquitectura también puede ser valiente. Te contamos en que lugar del planeta Tierra se va a construir.

Tokyo Sky Mile Tower (1) Altura sin precedentes. Tendrá entre 1.600 y 1.700 metros, casi el doble del Burj Khalifa.

Buscan construir el edificio más resistente y alto del planeta Tierra: una construcción de más de 1.700 metros

Tokyo Sky Mile Tower ES un proyecto que no busca solo ser el más alto del planeta Tierra, sino también uno de los más resistentes y visionarios jamás concebidos. Más que un edificio, está pensada como una ciudad vertical autosuficiente, capaz de albergar a decenas de miles de personas en un solo núcleo urbano, integrando vivienda, trabajo, servicios y espacios públicos en una única estructura.