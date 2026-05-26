Mirá de cerca el cargador de tu teléfono: qué significan los números que tiene y para qué sirven

La matemática secreta detrás de los Watts (W) en los cargadores de teléfono

Para entender qué le pasa a tu celular cuando lo conectás, hay que mirar dos letras clave: la V (Voltios) y la A (Amperios). No hace falta ser ingeniero para entenderlo; es una cuenta matemática muy simple.

Cuando multiplicás el voltaje por el amperaje, obtenés los Watts (W), que es la unidad que mide la potencia real y la velocidad a la que el cargador puede "inyectar" energía en tu dispositivo.

Los cargadores viejos: Esos que tenés tirados en un cajón desde hace cinco años suelen ser de 5W (5V y 1A).

Esos que tenés tirados en un cajón desde hace cinco años suelen ser de (5V y 1A). Los cargadores modernos: Hoy en día, los estándar para smartphones de gama media o alta arrancan en los 20W, 45W o incluso más.

Si tu teléfono cuenta con tecnología de carga rápida, necesita que el cargador empuje la energía con la fuerza y el ritmo adecuados. Si usás un "bloque" viejo o de bajísima potencia, vas a estar tres horas esperando frente al enchufe para llegar al 50%.

samsung celular telefono.jpg La vida útil de los teléfonos no depende solamente de su uso, sino también de su carga.

Por qué usar el cargador equivocado te termina costando plata

Los smartphones actuales son computadoras en miniatura increíblemente inteligentes, preparadas para autoprotegerse. Sin embargo, no hacen milagros. Los especialistas en tecnología y los propios fabricantes advierten de manera constante sobre los peligros de usar cargadores inadecuados, especialmente los genéricos o réplicas baratas.

El enemigo número uno: el sobrecalentamiento. Cuando un cargador no es de buena calidad o no es compatible, no regula bien el flujo eléctrico. El teléfono empieza a levantar temperatura de forma excesiva. El calor es lo peor que le puede pasar a una batería de iones de litio; acelera su degradación a pasos agigantados.

Cuando un cargador no es de buena calidad o no es compatible, no regula bien el flujo eléctrico. El teléfono empieza a levantar temperatura de forma excesiva. El calor es lo peor que le puede pasar a una batería de iones de litio; acelera su degradación a pasos agigantados. Muerte prematura de la batería. ¿Notaste que a los pocos meses de comprar un teléfono el 100% ya no te dura todo el día? Muchas veces la culpa no es del celular, sino de haber usado cargadores que alteran sus ciclos normales de salud energética.

¿Notaste que a los pocos meses de comprar un teléfono el 100% ya no te dura todo el día? Muchas veces la culpa no es del celular, sino de haber usado cargadores que alteran sus ciclos normales de salud energética. Falta de estándares de seguridad. Un cargador original u homologado cuenta con circuitos internos que cortan la energía ante un pico de tensión. Uno genérico, por lo general, carece de estas protecciones, exponiendo tu equipo a un cortocircuito catastrófico.

cargador El cargador de tu teléfono puede afectar la vida útil del dispositivo.

Cómo leer las especificaciones de tu cargador en dos segundos

La próxima vez que tengas el cargador del teléfono en la mano, dale la vuelta. Como la tipografía suele ser diminuta y gris sobre fondo blanco o negro, un buen truco es sacarle una foto de cerca con la cámara del celular y hacer zoom.

Tenés que buscar la sección que dice OUTPUT (Salida). Ahí vas a ver las especificaciones reales que van hacia tu teléfono: