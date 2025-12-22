El remedio casero de 2 ingredientes ideal para reparar y humectar los talones agrietados

talones agrietados pies

Además, la miel actúa como un agente antibacteriano, lo cual es vital cuando las grietas son lo suficientemente profundas como para exponer tejidos sensibles, ayudando a prevenir complicaciones mayores mientras acelera la cicatrización.

Para aprovechar al máximo este tratamiento, el proceso iniciará sumergiendo los pies en agua tibia durante unos 15 o 20 minutos. Esto ayuda a ablandar la piel endurecida. Una vez secos, aplicar una capa generosa de miel pura sobre los talones. Para potenciar el efecto, realizar un masaje circular que estimule la absorción.

Este truco puede ponerse en práctica hasta tres veces por semanas. En poco tiempo notarás cómo los talones se encuentran humectados y la piel de la región está suave como una seda.

Por último, es importante recordar que la hidratación también es relevante para evitar el avance de los talones agrietados: beber suficiente agua ayuda a que la piel mantenga su elasticidad desde adentro hacia afuera.