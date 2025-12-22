Ciudad apuesta a transformar la casa de San Martín "en una experiencia que conecte historia y tecnología"

CASA DE SAN MARTÍN.jpg La Casa Museo de San Martín se convertirá en una experiencia sensorial con tecnología de última generación para recrear momentos claves en la vida del Libertador.

La vida de San Martín con imagen y sonido

“Lo que se viene es una sala inmersiva que va a sumar tecnología a un museo que ya tiene muchísimo valor histórico, sobre todo por los años que José de San Martín vivió aquí, en la Ciudad de Mendoza”, sostuvo Suarez. Y agregó: “La idea es incorporar contenido audiovisual y experiencias inmersivas que pongan el foco en la vida personal del Libertador, en su convivencia en la Ciudad, en su vínculo con la familia”.

Según detalló el intendente, el proyecto apunta especialmente a familias y a un público joven, habituado a propuestas tecnológicas y experiencias innovadoras. “Buscamos atraer a quienes hoy demandan experiencias culturales distintas, más sensoriales, más inmersivas, sin perder el rigor histórico”, afirmó.

La inversión total será de alrededor de 250.000 dólares, con un aporte provincial de 225.000 dólares, mientras que el municipio avanzará ahora en el proceso de licitación para comenzar con la ejecución. Además del impacto turístico, la iniciativa tendrá un efecto directo en la economía creativa local.

El intendente Ulpiano Suarez ganó un concurso para hacer más atractivo el recorrido en la Casa Museo de San Martín. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El impacto económico del proyecto turístico de Ciudad

“Este proyecto también va a generar empleo para productoras audiovisuales mendocinas, tanto en esta etapa como luego, cuando la sala esté en funcionamiento”, remarcó Suarez. “Y, sin dudas, va a generar un impacto muy positivo en el Distrito Fundacional, una zona que venimos poniendo en valor con distintas acciones desde la gestión municipal”.

En ese sentido, el intendente recordó que recientemente se concretó la refuncionalización del Museo del Área Fundacional, que hoy recibe miles de turistas, y anticipó nuevas obras. “Se viene una licitación para la puesta en valor de la fuente de la plaza Pedro del Castillo. A eso se suman la Casa de San Martín, la Alameda y ahora esta propuesta tecnológica, que va a posicionar al museo como un referente regional con una mirada histórica, cultural e innovadora”, subrayó.