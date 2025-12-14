Atraparon a uno de los delincuentes peligrosos que se fugaron de una comisaría de San Martín

detenidos fuga comisaria 12 san martin Parte de los destrozos en la Comisaría 12 de San Martín. Foto: Gentileza

El detenido fue identificado como Enzo Leonel Páez, quien debió ser trasladado al Hospital Perrupato, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con politraumatismos leves.

Más tarde, a través del sistema biométrico, se confirmó su identidad y quedó formalmente a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.

En tanto, la Policía busca intensamente al otro fugado.

Así se escaparon de la Comisaría 12 de San Martín

El último miércoles, dos detenidos de 34 años que estaban en una celda de la Comisaría 12 de San Martín, escaparon luego de destrozar las medidas de seguridad de una ventana. Uno es investigado por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos hombres intentaron seguirlos, pero los policías advirtieron lo que ocurría y evitaron más fugas.

Comisaria 12 San Martin La Comisaría 12 de San Martín. Allí hubo una fuga de delincuentes peligrosos.

Las autoridades descubrieron que 2 detenidos no estaban y que de los 3 que quedaban, 2 intentaban escapar. Para evitar esto, los policías forcejearon con los reos, quienes se resistieron hasta que fueron cambiados de lugar para evitar la fuga.

Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.

Uno de ellos fue identificado como Enzo Leonel Páez -detenido este domingo- y el otro Emiliano Jofré, los 2 de 34 años oriundos de San Martín.