En las primeras horas del domingo, personal policial logró la captura de uno de los delincuentes que se había fugado de la Comisaría 12 días atrás, en un operativo realizado en el departamento de San Martín.
Atraparon a uno de los delincuentes peligrosos que se fugaron de una comisaría de San Martín
Se concretó durante la madrugada del domingo tras un aviso al 911. El delincuente fue reducido por vecinos y asistido en el hospital antes de quedar a disposición de la Justicia
El hecho ocurrió cerca de las 00:15 en la intersección de las calles Jacarandá y Los Robles, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 informara que efectivos de Gendarmería que se encontraban de civil habían intervenido para reducir a un hombre que coincidía con la descripción de uno de los prófugos.
Al llegar al lugar, la Policía constató que el sujeto estaba retenido por vecinos y presentaba diversas lesiones.
El detenido fue identificado como Enzo Leonel Páez, quien debió ser trasladado al Hospital Perrupato, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con politraumatismos leves.
Más tarde, a través del sistema biométrico, se confirmó su identidad y quedó formalmente a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.
En tanto, la Policía busca intensamente al otro fugado.
Así se escaparon de la Comisaría 12 de San Martín
El último miércoles, dos detenidos de 34 años que estaban en una celda de la Comisaría 12 de San Martín, escaparon luego de destrozar las medidas de seguridad de una ventana. Uno es investigado por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos hombres intentaron seguirlos, pero los policías advirtieron lo que ocurría y evitaron más fugas.
Las autoridades descubrieron que 2 detenidos no estaban y que de los 3 que quedaban, 2 intentaban escapar. Para evitar esto, los policías forcejearon con los reos, quienes se resistieron hasta que fueron cambiados de lugar para evitar la fuga.
Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.
Uno de ellos fue identificado como Enzo Leonel Páez -detenido este domingo- y el otro Emiliano Jofré, los 2 de 34 años oriundos de San Martín.