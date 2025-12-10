Dos detenidos escaparon de la Comisaría 12 de San Martín y otros dos forcejearon con la Policía

Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.

Quiénes son los detenidos que escaparon de la Comisaría 12

Uno de ellos fue identificado como Enzo Leonel Páez y el otro Emiliano Jofré, los 2 de 34 años oriundos de San Martín.

detenidos fuga comisaria 12 san martin El boquete que habrían hecho los detenidos que escaparon de la Comisaría 12 de San Martín. Foto: Gentileza

Los pesquisas indicaron que el primero de ellos estaba detenido desde el lunes como sospechoso de haber cometido un abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego, mientras que su cómplice estaba alojado en la misma celda desde el sábado pasado por portación ilegal de arma de fuego.

Personal de la Unidad Investigativa de San Martín como también de la División Vant, de los drones, están tras los pasos de los 2 detenidos que se fugaron.