Dos detenidos de 34 años que estaban en una celda de la Comisaría 12 de San Martín, escaparon luego de destrozar las medidas de seguridad de una ventana. Uno es investigado por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos hombres intentaron seguirlos, pero los policías advirtieron lo que ocurría.
Dos detenidos escaparon de la Comisaría 12 de San Martín y otros dos forcejearon con la Policía
Los detenidos rompieron una ventana por la que salieron de la celda. Los policías se dieron cuenta y retuvieron a otros dos reos que también intentaron escapar
El hecho fue notificado pasadas las 6 de este miércoles, cuando los efectivos de guardia de la Comisaría 12 se percataron que algo ocurría en una de las celdas.
Descubrieron que 2 detenidos no estaban y que de los 3 que quedaban, 2 intentaban escapar. Para evitar esto, los policías forcejearon con los reos, quienes se resistieron hasta que fueron cambiados de lugar para evitar la fuga.
Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.
Quiénes son los detenidos que escaparon de la Comisaría 12
Uno de ellos fue identificado como Enzo Leonel Páez y el otro Emiliano Jofré, los 2 de 34 años oriundos de San Martín.
Los pesquisas indicaron que el primero de ellos estaba detenido desde el lunes como sospechoso de haber cometido un abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego, mientras que su cómplice estaba alojado en la misma celda desde el sábado pasado por portación ilegal de arma de fuego.
Personal de la Unidad Investigativa de San Martín como también de la División Vant, de los drones, están tras los pasos de los 2 detenidos que se fugaron.