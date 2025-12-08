"No somos ladrones, somos gente trabajadora", aseguraron los mendocinos acusados por robo en Miami

"Para la sociedad ya son culpables, son delincuentes y son mecheros", insistió Roberto Castillo. "Son 5 personas en un mall con valijas que fueron a comprar y se dividieron" como hacen muchos que van a hacer compras a Miami.

"Nosotros quisimos dar la cara y hablar para explicar que no somos ladrones, somos gente de bien, trabajadores. Muchos nos conocen y pueden dar fe de eso", remarcó Juan Manuel Zuloaga.

El problema de los mendocinos en Miami

"Soy una persona que trabaja, que me levanto todos los días a trabajar, que lo mucho o poco que tengo es por ir a trabajar. Todos saben que es imposible que hayamos cometido lo que dicen que hicimos. Acá nosotros no tenemos ningún problema ni tampoco lo tenemos en Estados Unidos", destacó Juan Pablo Rua.

Una de las cosas que más impresionó la semana pasada cuando se conoció la detención de los mendocinos fue verlos con los uniformes naranjas por estar detenidos: "Se lo ponen a cualquiera que tenga un proceso policial, como quien comete exceso de velocidad. Judicialmente no tenemos ninguna condena en Estados Unidos, pero en Argentina fuimos condenados socialmente y creo que estamos pagando un precio muy alto por algo que no sucedió", insistió Rua.

mendocinos detenidos en miami Los mendocinos acusados de robar en un mall de Miami tuvieron que usar el típico uniforme naranja por haber sido detenidos.

Según reconstruyeron en diferentes notas que dieron a la prensa durante la mañana de este lunes, fue que el grupo de amigos se había separado dentro del Dolphin Mall para hacer las compras.

Tanto Castillo como los mendocinos indicaron que es muy común que la gente que va de compras allí lleve valijas para guardar lo que adquiere, y se deshacen de las bolsas y cajas para ocupar menos espacio. Aseguraron que eso fue lo que hicieron ellos.

Cuando Diego Xiccato salió de una tienda le sonó una alarma, pero no se habría dado cuenta y siguió camino hacia el patio de comidas donde había quedado encontrarse con el resto de los mendocinos.

En esa situación, la Policía que estaba en el mall le había dado la orden de detenerse, pero Xiccato no habría entendido este pedido, y siguió hacia el patio de comidas sin hacer caso al pedido de los efectivos, los que activaron un protocolo de seguridad.

"No entendía lo que me decían porque me hablaban y me hacían preguntas en inglés", sostuvo Diego Xiccato a Canal 7. "Me desenvolví mal ante la Policía. Fue un problema de idioma. Jamás tuve un problema con la Policía acá ni en otros países", agregó.

Los tickets y la detención de los mendocinos

Juan Pablo Rua detalló que cuando revisaron las valijas, presentaron varios de los tickets, pero algunos no los tenían debido a que habían pagado en efectivo y les dieron un comprobante papel. Al tirar las bolsas, también perdieron esos tickets, pero aseguró que todo fue pagado.

El segundo problema fue cuando detectaron que en las valijas había pertenencias de los 5 mendocinos, y eso ya hizo pensar a la Policía que se trataba de una "organización criminal", algo que el abogado Roberto Castillo describió de insólito, ya que son un grupo de amigos que gastaron más de 10.000 dólares para viajar a Miami no van a robar "tres o cuatro remeras y dos paraguas".

Respecto a que una de las alarmas sonó, Castillo indicó que eso se debe a que como va tanta gente a comprar, le ponen muchas alarmas a las prendas, y posiblemente se les pasó retirarla en el momento del pago.

mendocinos detenidos robos mecheros miami Los mendocinos que fueron detenidos en un mall de Miami aseguraron que sufrieron una condena social injusta y que pagan un precio muy alto por algo que no hicieron. Foto: Gentileza La Nación

Según el abogado, la audiencia de la semana pasada fue solamente para fijar una fianza. De hecho Zuloaga detalló que salieron a las pocas horas, y estuvieron unos días más en Miami, hicieron otras compras y regresaron a Argentina sin ningún problema.

Recién el 29 de enero próximo se va a realizar una audiencia donde se hará la lectura de los hechos y la intervención de un fiscal, ya que hasta ahora solo hay un informe policial.

En esa oportunidad no es necesario que los mendocinos estén presentes, sino que lo hará el abogado que los representará en Estados Unidos, quien presentará las pruebas que los acusados pagaron todas las prendas. Castillo sostuvo que tienen todo para demostrar que no robaron nada y confía en que serán sobreseídos.