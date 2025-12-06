¿Quiénes son los dos mendocinos que pueden ser campeones del fútbol argentino?

El torneo Clausura encara su recta final y busca campeón. Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes y Gimnasia de La Plata jugarán las semifinales del certamen y van por el título del segundo semestre. En ese anhelo, hay dos mendocinos que están en carrera para llegar a lo más alto del podio.
Facundo Rodríguez (Estudiantes de La Plata) y Marco Di Césare (Racing Club) son el par de jugadores de nuestra provincia que pueden coronarse en el vigente torneo Clausura. Es más, puede haber final con los dos, ya que van por distinto lado del cuadro (la Academia juega con Boca Juniors y habrá clásico de La Plata).
Los dos defensores tienen dos puntos en común: no son titulares en la consideración de Gustavo Costas y Eduardo Domínguez. Facundo Rodríguez ingresó en ambos encuentros de play offs (Rosario Central y Central Córdoba), mientras que Marco Di Césare lo hizo un minuto en ambos duelos mata-mata (River Plate y Tigre).
Las vitrinas de ambos mendocinos también vienen en crecimiento. Para Marco Di Césare podría ser el tercer título de su carrera y el primero local tras coronarse en Copa y Recopa Sudamericana, mientras que Facundo Rodríguez podría sumar su quinta estrella (Copa Sudamericana y dos ligas de Ecuador con Liga de Quito más un torneo local con Estudiantes de La Plata).
Semifinales del torneo Clausura
Domingo: Boca Juniors-Racing Club (19 hs).
Lunes: Gimnasia de La Plata-Estudiantes de La Plata (17 hs).