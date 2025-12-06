¿Quiénes son los dos mendocinos que pueden ser campeones del fútbol argentino?

Facundo Rodríguez (Estudiantes de La Plata) y Marco Di Césare (Racing Club) son el par de jugadores de nuestra provincia que pueden coronarse en el vigente torneo Clausura. Es más, puede haber final con los dos, ya que van por distinto lado del cuadro (la Academia juega con Boca Juniors y habrá clásico de La Plata).

Di Cesare Marco Di Césare suma dos títulos en su carrera.

Los dos defensores tienen dos puntos en común: no son titulares en la consideración de Gustavo Costas y Eduardo Domínguez. Facundo Rodríguez ingresó en ambos encuentros de play offs (Rosario Central y Central Córdoba), mientras que Marco Di Césare lo hizo un minuto en ambos duelos mata-mata (River Plate y Tigre).