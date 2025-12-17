San Martín festeja su 209 aniversario con actividades para toda la familia

También el jueves, desde las 21 horas en el Paseo de la Patria, se realizará la Muestra Anual de Cultura, que incluirá presentaciones de ballet y de los distintos talleres municipales, mostrando el trabajo desarrollado a lo largo del año en el ámbito artístico y cultural.

Paseo del vino y Orquesta Escuela

El sábado 20 de diciembre será una jornada con múltiples propuestas. Desde las 20 horas, el microcentro del departamento de San Martín será escenario de la cuarta degustación (Paseo del Vino), una invitación a disfrutar de los sabores y aromas de la producción vitivinícola local. Más tarde, a las 21 horas en el Paseo de la Patria, se presentará el concierto de la Orquesta Escuela Municipal Rapsodia Para Bohemios, con un repertorio pensado para todo público.

Festejos pensados para compartir en familia

Vendimia departamental

El domingo 21 de diciembre, a partir de las 21 horas en el Paseo de la Patria, tendrá lugar la Fiesta Departamental de la Vendimia, denominada “En Sueño Bonarda”. Durante el espectáculo se elegirá a la sucesora de Jennifer Gómez, entre las 16 soberanas distritales, quien representará al departamento y tendrá la misión de competir por un lugar en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Desfile navideño y Julio Mazziotti

El cierre de las celebraciones será el lunes 22 de diciembre, con el tradicional Desfile Navideño, que comenzará a las 21 horas por calle Boulogne Sur Mer, desde Avellaneda hasta el Paseo de la Patria. Al finalizar el desfile, el público podrá disfrutar del concierto del reconocido pianista Julio Mazziotti, seguido del cierre musical a cargo de Michael Giménez, poniendo broche de oro a una semana de festejos por un nuevo aniversario del departamento.

