Los campeones Santero y Vitar se suman a la gran Copa Mendoza de Karting nocturna en San Martín

El Kartódromo Ciudad de San Martín se iluminará para ofrecer una experiencia de velocidad inigualable bajo las estrellas, consolidándose como una propuesta de entretenimiento pensada para toda la familia.

Grandes figuras del automovilismo

Contará con la presencia estelar de grandes figuras del automovilismo nacional que regresan a sus raíces en el karting como Julián Santero, el reciente Bicampeón de Turismo Nacional (TN) Clase 3 (2025).