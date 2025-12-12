Los campeones Santero y Vitar se suman a la gran Copa Mendoza de Karting nocturna en San Martín

Llega la 6ta edición de la COPA MENDOZA de Karting, prometiendo ser la competencia más electrizante del año. Durante tres días, el 12, 13 y 14 de diciembre se vivirá una fiesta donde Julián Santero será una de los invitados.
El Kartódromo Ciudad de San Martín se iluminará para ofrecer una experiencia de velocidad inigualable bajo las estrellas, consolidándose como una propuesta de entretenimiento pensada para toda la familia.
Grandes figuras del automovilismo
Contará con la presencia estelar de grandes figuras del automovilismo nacional que regresan a sus raíces en el karting como Julián Santero, el reciente Bicampeón de Turismo Nacional (TN) Clase 3 (2025).
Además participará Tomás "Tomy" Vitar, el Campeón 2025 de Turismo Pista Clase 3. Se suman a la competencia otros talentos locales como Lucas Vicino, garantizando un show de alto voltaje.
Las actividades inician cada día a partir de las 20:00 hs:
- Puesta en Escena Única: Una Carrera Nocturna con el circuito totalmente iluminado, ofreciendo una vista espectacular.
- Show de Fuegos Artificiales: Para pintar el cielo de colores, música en vivo toda la noche.
- Experiencia Familiar: Cómodas Tribunas, amplia oferta de Food Trucks, cantina y entretenimiento para los chicos.
Información Clave
- Fechas: 12, 13 y 14 de Diciembre de 2025
- Lugar: Kartódromo Ciudad de San Martín, Mendoza
- Inicio de Actividad: 20:00 hs.
- Ingreso para los 3 días: $10.00 (En taquilla del autódromo)
- Niños: ¡Ingreso gratis! (Hasta 10 años)