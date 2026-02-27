La cocina moderna está atravesando una transición fundamental, priorizando la seguridad alimentaria y la durabilidad sin sacrificar la estética. Durante años, las tablas de madera y plástico han sido los estándares en la preparación de alimentos, sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre la higiene han impulsado una nueva tendencia de la cual te hablaré a continuación.
Adiós a las clásicas tablas de cortar: la innovadora tendencia que se impone en cocinas sofisticadas para 2026
El principal desafío de las tablas de madera o plástico es su porosidad. Con el uso constante, los cuchillos crean surcos profundos donde se alojan partículas de comida, humedad y bacterias, convirtiéndose en focos de proliferación de microorganismos difíciles de erradicar.
Por suerte, llega una tendencia que promete eliminar esta problemática: la tabla de vidrio templado. Este material no es poroso, por lo que no absorberá olores, sabores ni residuos bacterianos, promoviendo un entorno de preparación de alimentos significativamente más seguro.
En este sentido, al ser un material no reactivo, los sabores originales de los ingredientes permanecen inalterados, evitando la contaminación cruzada de olores indeseados. Por lo tanto, se trata de una tendencia práctica que ofrece importantes beneficios.
Además, a diferencia de otros materiales que se manchan o se deforman con la humedad, el vidrio templado destaca por su excepcional resistencia. Está diseñado para soportar arañazos, manchas y cortes profundos, lo que le otorga una longevidad superior. Esta durabilidad no solo representa un beneficio operativo, sino también económico, ya que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, convirtiéndose en una inversión barata y de alto rendimiento para el hogar.
En cuanto a su limpieza, el proceso es sumamente sencillo, incluso más fácil que las tablas de madera o plástico. Aunque no son aptas para el lavavajillas debido a que las altas temperaturas podrían comprometer su estructura, se lavan a mano con gran facilidad. Una limpieza rápida garantiza un saneamiento impecable sin dejar rastro de residuos, superando en eficiencia a las tablas de madera, que también requieren cuidados manuales estrictos.
En lo que concierne al precio de estos productos, se trata de un accesorio económico, por lo que podrás tenerlo en tu cocina luego de una inversión mínima. En plataformas como Mercado Libre, estas tablas de vidrio templado tienen un precio cercano a los 22.000 pesos.