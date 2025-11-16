Inicio Ovación Tenis Jannik Sinner
Tenis internacional

El premio millonario que ganó Jannik Sinner por vencer a Carlos Alcaraz y coronarse en el ATP Finals 2025

El italiano Jannik Sinner se impuso ante el español Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals.

Por UNO

El italiano Jannik Sinner se impuso ante el español Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 y se consagró bicampeón del ATP Finals, sumando su título número 24 en su carrera y el sexto en la temporada 2025.

Además, alcanzó las 31 victorias de manera consecutiva en canchas rápidas indoor (no pierde hace más de dos años en esas condiciones), cerró el año con 15 partidos ganados seguidos y se adueñó de un premio de 5.071.000 dólares por haberse consagrado en condición de invicto.

sinner 1
Jannik Sinner brill&oacute; ante Carlos Alcaraz y repiti&oacute; en el ATP Finals.

Jannik Sinner brilló ante Carlos Alcaraz y repitió en el ATP Finals.

Sinner lleva dos años seguidos ganando las ATP Finals sin perder ni un solo set y a los 24 años ostenta un palmarés impactante con 4 Grand Slams, 2 ATP Finals, 4 Masters 1000 y 2 Copa Davis.

De todas maneras la victoria no le alcanza a Sinner para igualar el historial de sus enfrentamientos personales con Alcaraz que es de 10 a 6 a favor del español, ni tampoco para arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Jannik Sinner y un título para la historia

Jannik Sinner es el noveno tenista de la historia en ganar dos veces seguidas el Masters, ahora llamado ATP Finals, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

Los anteriores fueron nada menos que Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer y Novak Djokovic.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas