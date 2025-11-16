El premio millonario que ganó Jannik Sinner por vencer a Carlos Alcaraz y coronarse en el ATP Finals 2025

De todas maneras la victoria no le alcanza a Sinner para igualar el historial de sus enfrentamientos personales con Alcaraz que es de 10 a 6 a favor del español, ni tampoco para arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Jannik Sinner y un título para la historia

Jannik Sinner es el noveno tenista de la historia en ganar dos veces seguidas el Masters, ahora llamado ATP Finals, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

Los anteriores fueron nada menos que Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer y Novak Djokovic.