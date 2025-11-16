Cuándo juega Argentina vs. Alemania en la Copa Davis: día, hora y TV de la serie de cuartos de final

El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Javier Frana, ya se entrena en Bologna, Italia, donde este martes comenzará la disputa del Final 8 del certamen por equipos más importante del tenis mundial.
En el Super Tennis Arena, el martes 18 Francia jugará con Bélgica, el miércoles 19 Italia se medirá con Austria y el jueves 20 serán las otras dos series: España vs. República Checa y Argentina vs. Alemania.
Los teutones llegan con la presencia de Alexander Zverev, uno de los mejores jugadores del mundo, y Frana destacó: “Es un gran desafío. Ellos cuentan con una figura indiscutida, y tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Somos un equipo muy parejo, muy fuerte, y nos sentimos potenciados por el vínculo y por la energía que se genera.”.
El grueso del equipo integrado por Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Andrés Molteni, el capitán Javier Frana y el resto del cuerpo técnico, llegó desde Buenos Aires previas escalas en Madrid y Venecia; Horacio Zeballos arribó desde Turín tras el ATP Finals de dobles, mientras que Tomás Etcheverry ya llevaba una semana entrenando en la sede de la definición de la Copa Davis.
"Siempre es especial reencontrarnos y se mantiene la misma sensación: unión, buena energía y el goce de compartir estos momentos.”, destacó el capitán.
La serie de cuartos de final de la Copa Davis entre Argentina y Alemania se jugará el jueves 20 de noviembre no antes de las 13 hora argentina y con TV por TyC Sports y DSports.
El equipo alemán tiene como capitán a Michael Kohlmann y sus integrantes son Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.