Cuándo juega Argentina vs. Alemania en la Copa Davis: día, hora y TV de la serie de cuartos de final

El grueso del equipo integrado por Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Andrés Molteni, el capitán Javier Frana y el resto del cuerpo técnico, llegó desde Buenos Aires previas escalas en Madrid y Venecia; Horacio Zeballos arribó desde Turín tras el ATP Finals de dobles, mientras que Tomás Etcheverry ya llevaba una semana entrenando en la sede de la definición de la Copa Davis.

"Siempre es especial reencontrarnos y se mantiene la misma sensación: unión, buena energía y el goce de compartir estos momentos.”, destacó el capitán.

Cuándo juega Argentina vs. Alemania por la Copa Davis y dónde verlo

La serie de cuartos de final de la Copa Davis entre Argentina y Alemania se jugará el jueves 20 de noviembre no antes de las 13 hora argentina y con TV por TyC Sports y DSports.

El equipo alemán tiene como capitán a Michael Kohlmann y sus integrantes son Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.