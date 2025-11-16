Inicio Ovación Tenis Copa Billie Jean King
Copa Billie Jean King: Argentina no pudo con Suiza y jugará en el Grupo I en el 2026

La victoria de Julia Riera en el primer punto no le alcanzó a Argentina que perdió con Suiza en los playoffs de la Copa Billie Jean King.

Por UNO
Riera tuvo un gran fin de semana, pero no alcanzó.

La victoria de Julia Riera en el primer punto no le alcanzó a Argentina que perdió 2 a 1 con Suiza en la definición del Grupo C de los playoffs de la Copa Billie Jean King que se disputó en Córdoba.

En la cancha central del Córdoba Lawn Tennis Club, las helvéticas se quedaron con el pasaje a las Qualifiers de la edición 2026 del certamen por países más importante del tenis femenino a nivel mundial.

bjkcup
Argentina se quedó en la puerta del Grupo Mundial de la Copa Billie Jean King.

Riera, quien superó a Gisela Dulko en el historial con 17 victorias en la BJK Cup, abrió la serie con un contundente triunfo por 6-2 y 6-0 sobre Susan Bandecchi, pero luego Solana Sierra cayó por 6-3 y 7-6 frente a Simona Waltert y la definición quedó para el dobles.

En ese punto decisivo Waltert y Celine Naeff le ganaron por 6-4 y 6-1 a Riera y Jazmín Ortenzi para sentenciar la clasificación a la máxima categoría en la edición 2026 y prolongar una racha de Argentina que acumula 11 años sin poder alcanzar la máxima categoría.

Lo que viene para Argentina en la Copa Billie Jean King

Argentina no pudo acceder a las Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Billie Jean King y en 2026 volverá a jugar en el Grupo I, a nivel continental, buscando el pasaje a los playoffs.

El equipo capitaneado por Mercedes Paz había sido segundo en el Grupo I Américas, en abril, y eso le permitió jugar los playoffs de este año.

