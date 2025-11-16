Copa Billie Jean King: Argentina no pudo con Suiza y jugará en el Grupo I en el 2026

En ese punto decisivo Waltert y Celine Naeff le ganaron por 6-4 y 6-1 a Riera y Jazmín Ortenzi para sentenciar la clasificación a la máxima categoría en la edición 2026 y prolongar una racha de Argentina que acumula 11 años sin poder alcanzar la máxima categoría.

Lo que viene para Argentina en la Copa Billie Jean King

Argentina no pudo acceder a las Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Billie Jean King y en 2026 volverá a jugar en el Grupo I, a nivel continental, buscando el pasaje a los playoffs.

El equipo capitaneado por Mercedes Paz había sido segundo en el Grupo I Américas, en abril, y eso le permitió jugar los playoffs de este año.