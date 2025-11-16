Copa Billie Jean King: Argentina no pudo con Suiza y jugará en el Grupo I en el 2026

La victoria de Julia Riera en el primer punto no le alcanzó a Argentina que perdió 2 a 1 con Suiza en la definición del Grupo C de los playoffs de la Copa Billie Jean King que se disputó en Córdoba.
La victoria de Julia Riera en el primer punto no le alcanzó a Argentina que perdió 2 a 1 con Suiza en la definición del Grupo C de los playoffs de la Copa Billie Jean King que se disputó en Córdoba.
En la cancha central del Córdoba Lawn Tennis Club, las helvéticas se quedaron con el pasaje a las Qualifiers de la edición 2026 del certamen por países más importante del tenis femenino a nivel mundial.
Riera, quien superó a Gisela Dulko en el historial con 17 victorias en la BJK Cup, abrió la serie con un contundente triunfo por 6-2 y 6-0 sobre Susan Bandecchi, pero luego Solana Sierra cayó por 6-3 y 7-6 frente a Simona Waltert y la definición quedó para el dobles.
En ese punto decisivo Waltert y Celine Naeff le ganaron por 6-4 y 6-1 a Riera y Jazmín Ortenzi para sentenciar la clasificación a la máxima categoría en la edición 2026 y prolongar una racha de Argentina que acumula 11 años sin poder alcanzar la máxima categoría.
Argentina no pudo acceder a las Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Billie Jean King y en 2026 volverá a jugar en el Grupo I, a nivel continental, buscando el pasaje a los playoffs.
El equipo capitaneado por Mercedes Paz había sido segundo en el Grupo I Américas, en abril, y eso le permitió jugar los playoffs de este año.