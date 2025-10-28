Santiago Sosa tranquilizó a los hinchas de Racing con un mensaje después de ser operado

Racing se medirá este miércoles desde las 21.30 con Flamengo, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. El volante académicoSantiago Sosa fue operado tras lesionarseen la ida ante los brasileños, donde el local se impuso por 1 a 0.
"Hola a todos. Quería agradecerles por los mensajes y el cariño recibido. La operación salió muy bien. Ya estoy enfocado en la recuperación. Mañana me toca vivirlo desde afuera, pero con el corazón adentro de la cancha junto a mis compañeros y la gente. Todos juntos", dijo Sosa, uno de los capitanes del equipo dirigido por Gustavo Costas.
Ante la ausencia de Santiago Sosa, el DT Gustavo Costas deberá definir quién será su reemplazante y hay dos opciones principales. La primera es que Nazareno Colombo pase a jugar de líbero y que ingrese Marco Di Césare como stopper por derecha, mientras que la otra es que Bruno Zuculini cumpla el rol del ex-River y Juan Ignacio Nardoni se suime al mediocampo.
La grave lesión que sufrió Santiago Sosa en Racing
Sosa, una pieza clave en el elenco racinguista, sufrió un fuerte golpe por parte de su propio compañero Marcos Rojo sobre el cierre de la ida ante el Mengao
El mediocampista sufrió una fractura del hueso malar derecho por lo que fue intervenido quirúrgicamente e inició el proceso de recuperación y difícilmente vuelva a las canchas en 2025, pese a las especulaciones de su presencia ante el elenco carioca con una máscara.
La probable formación de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.