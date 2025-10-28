Santiago Sosa tranquilizó a los hinchas de Racing con un mensaje después de ser operado

"Hola a todos. Quería agradecerles por los mensajes y el cariño recibido. La operación salió muy bien. Ya estoy enfocado en la recuperación. Mañana me toca vivirlo desde afuera, pero con el corazón adentro de la cancha junto a mis compañeros y la gente. Todos juntos", dijo Sosa, uno de los capitanes del equipo dirigido por Gustavo Costas.

santiago-sosa-racing Santiago Sosa sufrió una grave lesión en Racing.

Ante la ausencia de Santiago Sosa, el DT Gustavo Costas deberá definir quién será su reemplazante y hay dos opciones principales. La primera es que Nazareno Colombo pase a jugar de líbero y que ingrese Marco Di Césare como stopper por derecha, mientras que la otra es que Bruno Zuculini cumpla el rol del ex-River y Juan Ignacio Nardoni se suime al mediocampo.