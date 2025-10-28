La única Copa Libertadores que tiene Racing data de 1967, y han pasado más de cuatro décadas desde aquella conquista para que la Academia vuelva a tener la posibilidad de repetir el hito. Y si alguien sabe de ganar el torneo más importante de América, ese es Ricardo Bochini, quien lo conquistó en cuatro ocasiones: 1973, 1974, 1975 y 1984.
Los hinchas de Independiente de Avellaneda nunca pierden la oportunidad de recordarle a Racing - y al fútbol argentino - que son el "Rey de Copas", y ahora fue un baluarte del Rojo quien opinó sobre las verdaderas chances de la Acadé para ganar la Copa Libertadores.
Qué dijo Ricardo Bochini sobre las chances de Racing en la Copa Libertadores
En diálogo con El GráficoRicardo Bochini analizó el juego de su histórico archirrival: "A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego".
Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho.
Además, también manifestó que el rival de la Academia no es tan fuerte como en otras ocasiones: "Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil".
La histórica revista también le consultó sobre el presente de Maravilla Martínez, y el eterno 10 respondió: "Es como todo: si le llega alguna pelota, puede meterla. Si no le llega, le cuesta. En el Maracaná jugó solo arriba y no tuvo ni una oportunidad".
Ricardo Bochini fue letal: "No le veo posibilidades"
El 10 se refirió a la posibilidad de Racing de ganar la Copa Libertadores y fue tajante: "No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto".
Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó, como a Peñarol y a Vélez.
Para finalizar, el periodista de El Gráfico le consultó si le molestaba que la Academia se consagrara como campeón: "Y, sí, porque nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana acá bien con Flamengo y después te gana 2-0 la final, no podés decir nada. Como ganó la Sudamericana, que la ganó bien, era más que todos los que enfrentó".