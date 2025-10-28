Qué dijo Ricardo Bochini sobre las chances de Racing en la Copa Libertadores

Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho.

Para colmo, el equipo argentino sufrió la baja de Santiago Sosa quien fue operado tras el golpe de Marcos Rojo que le fracturó el maxilar: "Sosa es una baja muy importante, les va a costar sin él, porque lleva el equipo adelante y puede hacer goles de cabeza".

Además, también manifestó que el rival de la Academia no es tan fuerte como en otras ocasiones: "Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil".

La histórica revista también le consultó sobre el presente de Maravilla Martínez, y el eterno 10 respondió: "Es como todo: si le llega alguna pelota, puede meterla. Si no le llega, le cuesta. En el Maracaná jugó solo arriba y no tuvo ni una oportunidad".

Ricardo Bochini se refirió a las características de Costas como DT de Racing.

Y sobre Gustavo Costas, quien convocó a un banderazo para que los hinchas apoyen al equipo antes del partido de vuelta de la semis, valoró la cuota de motivación que tiene con sus dirigidos: "Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo".

Ricardo Bochini fue letal: "No le veo posibilidades"

El 10 se refirió a la posibilidad de Racing de ganar la Copa Libertadores y fue tajante: "No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto".

Para finalizar, el periodista de El Gráfico le consultó si le molestaba que la Academia se consagrara como campeón: "Y, sí, porque nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana acá bien con Flamengo y después te gana 2-0 la final, no podés decir nada. Como ganó la Sudamericana, que la ganó bien, era más que todos los que enfrentó".